अगर आपको क्राइम थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है, तो आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ओटीटी पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म का नाम है एनएच10. आइए जानते है कि इसे आप कहां देख सकते है.

फिल्म की कहानी

'एनएच10' साल 2015 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी मीरा और अर्जुन की है, जो गुड़गांव में रहने वाला एक शादीशुदा कपल है. मीरा के जन्मदिन पर दोनों दिल्ली से बाहर घूमने निकलते हैं. रास्ते में एक ढाबे पर रुकने के दौरान, वे देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़का और लड़की को जबरदस्ती ले जा रहे हैं. अर्जुन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लोग अपनी ही बहन और उसके प्रेमी को मारने ले जा रहे हैं.

अर्जुन और मीरा उनका पीछा करते हैं, लेकिन खुद ही बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं. उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जंगलों और गांवों में भागना पड़ता है. आगे चलकर मीरा को पता चलता है कि गांव के लोग और सरपंच भी इस गलत काम का साथ दे रहे हैं. आखिर में, अर्जुन की मौत हो जाती है. इसके बाद मीरा डरने के बजाय हिम्मत दिखाती है और जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया, उनसे बदला लेती है.





फिल्म की कास्ट

इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को नवदीप सिंह ने डायरेक्ट किया है. है. फिल्म में अनुष्का शर्मा और नील भूपलम ने मुख्य भूमिका निभाई है. बता दें, एनएच10 एक कम बजट की फिल्म थी. इस फिल्म का बजट करीब 15 करोड़ रुपये था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

ओटीटी पर देखे यहां

1 घंटे 55 मिनट ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. इसके अलावा आप इसे प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं. इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.2 है. क्राइम थ्रिलर लवर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है.

