अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ ने 1 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. ये फिल्म 2012 की हिट फिल्म सन ऑफ सरदार का स्प्रिचुअल सीक्वल है. फिल्म में अजय ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं इस कॉमेडी ड्रामा में मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा, नीरू बाजवा, चंकी पांडे, कुब्रा सैत, दीपक डोबरियाल, विंदू दारा सिंह, रोशनी वालिया, शरत सक्सेना, साहिल मेहता और दिवंगत मुकुल देव जैसे कई सितारों ने दमदार रोल प्ले किया है. अगर आप इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए हैं तो अब इसे घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. चलिए जानते हैं ये किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है.

‘सन ऑफ सरदार 2’ ओटीटी पर कहां देखें?

‘सन ऑफ सरदार 2’ का निर्देशन विजय कुमार अरोड़ा ने किया है. सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के आठ हफ़्ते बाद, ये सीक्वल 26 सितंबर यानी आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. स्ट्रीमिंग दिग्गज ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म की रिलीज का अनाउंसमेंट पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, "साइलेंसर पाओ पुत्तर. सरदार की एंट्री होने वाली है. 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर "सन ऑफ़ सरदार 2" देखें."

‘सन ऑफ सरदार 2’ की कहानी

‘सन ऑफ सरदार 2’ की कहानी जस्सी (अजय देवगन) की है, जो अपनी पत्नी के साथ रिश्ते सुधारने के लिए स्कॉटलैंड जाता है, लेकिन एक भीड़ के झगड़े और एक मैसी सिख शादी में फंस जाता है. बंधकों को छुड़ाने और अपनी शादी बचाने की कोशिश करते हुए, वह एक के बाद एक अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स में फंसता जाता है.

‘सन ऑफ सरदार 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘सन ऑफ सरदार 2’ से काफी उम्मीदें थीं लेकिन मल्टी स्टार कास्ट वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक इसने भारत में 46.82 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. जबकि वर्ल्डवाइड इसने 65.75 करोड़ रुपये कमाए थे.

सन ऑफ़ सरदार 2 के बारे में

'सन ऑफ़ सरदार 2' का पहला पार्ट 2012 में रिलीज़ हुआ था और इसमें सोनाक्षी सिन्हा, जूही चावला और संजय दत्त ने अभिनय किया था. वहीं ‘सन ऑफ सरदार 2’ पहले 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन इसे 1 अगस्त 2025 तक के लिए टाल दिया गया था.