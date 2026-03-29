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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीMrithyunjay OTT Release Date: ओटीटी पर इस दिन रिलीज होगी 'मृत्युंजय', जानें कब और कहां देख पाएंगे श्री विष्णु की फिल्म

Mrithyunjay OTT Release Date: ओटीटी पर इस दिन रिलीज होगी 'मृत्युंजय', जानें कब और कहां देख पाएंगे श्री विष्णु की फिल्म

Mrithyunjay OTT Release Date: एक्टर श्री विष्णु की फिल्म 'मृत्युंजय' की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है. आइए जानते हैं इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म को आप कब और कहां देख सकेंगे.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 29 Mar 2026 02:33 PM (IST)
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साउथ एक्टर श्री विष्णु की फिल्म 'मृत्युंजय' एक बार फिर चर्चा में आ गई है.  हुसैन शाह किरण ने निर्देशन में बनी ये एक ये एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जो  6 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. वहीं अब इस फिल्म की OTT रिलीज डेट सामने आ चुकी है.  आइए जानते हैं ये फिल्म कब और कहां स्ट्रीम होगी.

ओटीटी पर इस दिन रिलीज होगी 'मृत्युंजय' 
'मृत्युंजय' ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है. नेटफ्लिक्स के ऐप कैटलॉग के मुताबिक, यह फिल्म 3 अप्रैल 2026 से स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबव होगी. माना जा रहा है कि फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जा सकता है, जिससे इसे नई ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिलेगा.


Mrithyunjay OTT Release Date: ओटीटी पर इस दिन रिलीज होगी 'मृत्युंजय', जानें कब और कहां देख पाएंगे श्री विष्णु की फिल्म

बता दें, थिएटर्स में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली इस फिल्म को अब OTT से बेहतर रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है. फिल्म में रेबा मोनिका जॉन लीड रोल में हैं, जबकि वीर आर्यन विलेन के किरदार में है. इसके अलावा फिल्म में बेबी उहा, सुधर्शन, अय्यप्पा शर्मा और राचा रवि जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म को संदीप गुन्नम और विनय चिलकापाटी ने प्रोड्यूस किया है, जबकि इसका म्यूजिक काल भैरव ने दिया है.

फिल्म की कहानी
फिल्म 'मृत्युंजय' की कहानी जय नाम के एक आम इंसान के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पेशे से अखबार में काम करता है. उसके बचपन का एक गहरा सदमा उसे हमेशा परेशान करता रहता है, और यही वजह है कि वह रहस्यमयी मामलों की ओर खिंचता चला जाता है.

जब हैदराबाद में लगातार कुछ मौतें होने लगती हैं, तो जय खुद ही इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करता है. धीरे-धीरे उसकी यह जिज्ञासा एक खतरनाक जांच में बदल जाती है, जहां हर कदम पर उसे नए राज और खतरे का सामना करना पड़ता है. यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक आम आदमी सच्चाई की तलाश में अपनी सीमाओं से आगे निकल जाता है और एक खतरनाक कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 29 Mar 2026 02:33 PM (IST)
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