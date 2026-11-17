सूर्या की फिल्म 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है. फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की कहानी और सूर्या की एक्टिंग ने फिल्म में जान डाल दी है. फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर भी खबरें चर्चा में आ गई हैं.

आइए जानते हैं फिल्म ओटीटी पर किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

ओटीटी पर कहां रिलीज होगी 'सीन'?

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. नेटफ्लिक्स ने फिल्म के राइट्स 85 करोड़ में खरीदे हैं. इसी के साथ फिल्म 4 वीक थिएट्रिकल विंडे फॉर्मेट फॉलो करेगी. 6 नवंबर को फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी और 4 हफ्ते पूरे होने के बाद फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी. इस हिसाब से फिल्म 4 दिसंबर को ओटीटी पर स्ट्रीम हो सकती है. वहीं फिल्म का थिएट्रिकल रन भी चलता रहेगा.

बता दें कि फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है.

बता दें कि तमिल सिनेमा में थिएटर रिलीज के 4 हफ्तों बाद फिल्मों का ओटीटी पर रिलीज होना आम बात है. इससे पहले रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर 2' भी 4 हफ्तों के बाद ओटीटी पर रिलीज हुई. 'जेलर 2' अमेजन प्राइम पर 12 नवंबर से स्ट्रीम हो रही है.

'सीन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 19.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 20.35 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 23.65 करोड़ रहा. चौथे दिन फिल्म ने 21.40 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 12.85 करोड़ का बिजनेस किया. छठे दिन 8.05 करोड़, सातवें दिन 6.25 करोड़, आठवें दिन 6 करोड़, नौवें दिन 9.50 करोड़, दसवें दिन 9.30 करोड़ और 11वें दिन 2.85 करोड़ कमाए. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर टोटल नेट 139.35 करोड़ की कमाई की. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 86 करोड़ कमाए. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 247.85 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म का रन टाइम 149 मिनट है. फिल्म में सूर्या के अलावा नजरिया नाजिम, नसलेन गफूर, लाल, आनंदाराज जैसे स्टार्स दिखे. फिल्म को जीतू माधवन ने डायरेक्ट की है.