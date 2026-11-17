सिनेमाघरों में शानदार कमाई करने के बाद अब कई फिल्में ओटीटी पर दस्तक दे चुकी हैं. 'जेलर 2' से लेकर 'मिर्जापुर: द मूवी' तक थिएटर में इन फिल्मों को दर्शकों का खूब प्यार मिला था और इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई की थी. अब नवंबर में ये फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने के बाद एक बार फिर चर्चा में हैं.

अगर आप भी इन फिल्मों को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, तो अब घर बैठे इनका मजा ले सकते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन सी फिल्में ओटीटी पर आई हैं और आप इन्हें किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

'जेलर 2'

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने सैकनिल्क के मुताबिक, दुनियाभर में करीब 830.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. फिल्म 12 नवंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में स्ट्रीम हो रही है. ये 15 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.

'रणाबाली'

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणाबाली' 16 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर दुनियाभर में करीब 80 करोड़ रुपये कमाए. ये फिल्म 13 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में स्ट्रीम हो रही है.

'द ओडिसी'

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' ने दुनियाभर में 1.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की है. 18 नवंबर से ये प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

'ऑब्सेशन'

हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' ने भारत में करीब 84.9 करोड़ रुपये नेट और 100 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया है. ये फिल्म 30 अक्टूबर से जियोहॉटस्टार पर अंग्रेजी और हिंदी में स्ट्रीम हो रही है.

'मिर्जापुर: द मूवी'

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु स्टारर फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' ने दुनियाभर में करीब 339.91 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. भारत में इसने 230.64 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. ये फिल्म 30 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, जहां इसका एक्सटेंडेड कट भी देखने को मिल रहा है.