संध्या सूरी की कॉप ड्रामा फिल्म 'संतोष' में शहाना गोस्वामी ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म अपने विवादास्पद कंटेंट की वजह से भारत में रिलीज़ नहीं हुई थी. दरअसल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के साथ समस्याओं का सामना करने के बाद ये सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं हो पाई.हालांकि अब 'संतोष' अपने डिजिटल डेब्यू की तैयारी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इसे कब और कहां ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं.

यह इंडो-ब्रिटिश प्रोडक्शन ओरिजलनी इस साल 10 जनवरी को भारत में रिलीज़ होने वाली था. इसका प्रीमियर कान्स 2024 में अन सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुआ था, जहाँ इसे जाति, लिंग और सत्ता की साहसिक पड़ताल के लिए क्रिटिक्स से सराहना मिली थी. इतना ही नहीं, यह फिल्म 2025 के एकेडमी पुरस्कारों में बेस्ड इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगिरी में यूके की ऑफिशियल एंट्री भी बन गई थी.

संतोष को ओटीटी पर कब और कहां देखें

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म लायंसगेट प्ले पर स्ट्रीम होगी. हालांकि, अभी तक इस बात की कोई कंर्फमेशन नहीं है कि प्लेटफॉर्म सीबीएफसी द्वारा निर्देशित कट्स के साथ वर्जन जारी करेगा या नहीं. संतोष का प्रीमियर 17 अक्टूबर को होने वाला है. गौरतलब है कि सीबीएफसी के पास वर्तमान में भारत में लायंसगेट प्ले जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी फिल्म की रिलीज को रोकने का अधिकार नहीं है.

सीबीएफसी द्वारा सुझाए गए कट्स पर संध्या सूरी

द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में, संध्या सूरी ने कहा कि सीबीएफसी द्वारा मांगे गए कट्स को लागू करना "इम्पॉसिबल" था.फिल्म निर्माता ने बताया कि कानूनी प्रतिबंधों के कारण, टीम यह खुलासा नहीं कर सकी कि बोर्ड ने फिल्म से क्या हटाने को कहा है.

सूरी ने कहा, "मेरे लिए यह बहुत जरूरी था कि फिल्म भारत में रिलीज हो, इसलिए मैंने यह जानने की कोशिश की कि क्या इसे सफल बनाने का कोई तरीका है." उन्होंने आगे कहा, "लेकिन अंत में, उन कटौतियों को करना और एक ऐसी फिल्म बनाना बहुत कठिन था जो अभी भी सार्थक हो, अपने विजन के प्रति सच्ची बनी रहे."