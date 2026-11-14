नन्ही लारा का हाथ थामे नजर आए वरुण धवन, वेकेशन से सामने आई पापा-बेटी की प्यारी तस्वीर

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों मुंबई की भागदौड़ और शोर-शराबे से दूर परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें एक तस्वीर में वो अपनी बेटी लारा का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. पिता-बेटी की इस प्यारी तस्वीर में दोनों की बॉन्डिंग साफ दिखाई दे रही है. वरुण और लारा की इस झलक को फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं.

वरुण धवन ने शेयर की वेकेशन की तस्वीरें

वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो एक वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन पर समय बिताते, स्विमिंग पूल के पास आराम करते और बीच पर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में वो समुद्र किनारे शर्टलेस पोज देते भी दिखाई दिए. इसके अलावा उन्होंने अपने फिटनेस रूटीन की झलक भी दिखाई, जिसमें योग और वर्कआउट सेशन शामिल हैं.

बेटी लारा संग नजर आए वरुण धवन

हालांकि, इन सभी तस्वीरों के बीच एक फोटो ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. इसमें वरुण अपनी बेटी लारा का हाथ थामकर सीढ़ियों से नीचे उतरते नजर आ रहे हैं. तस्वीर में लारा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने येलो कलर की ड्रेस, पिंक हेयरबैंड और सनग्लासेस पहने हुए हैं. वरुण ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'वाइल्ड एंड फ्री.'

कब हुई थी वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी?

वरुण धवन ने 24 जनवरी, 2021 को अपनी बचपन की दोस्त और फैशन डिजाइनर नताशा दलाल के साथ शादी की थी. दोनों ने अलीबाग में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सात फेरे लिए थे. शादी के करीब तीन साल बाद, 3 जून 2024 को उनके घर बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने लारा रखा. वरुण और नताशा अपनी बेटी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं.

वरुण धवन का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो वरुण धवन पिछली बार फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आए थे. इसमें उनके साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी अहम भूमिकाओं में थीं. तीनों की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं. फिलहाल वरुण ने अपने किसी नए प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया है.