Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीRise And Fall 2: गौतम गुलाटी बने अल्टीमेट रूलर, निहारिका-जशवंत के बीच बढ़ीं नजदीकियां

Rise And Fall 2: गौतम गुलाटी बने अल्टीमेट रूलर, निहारिका-जशवंत के बीच बढ़ीं नजदीकियां

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 29 में अल्टीमेट रूलर टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. वहीं, गौतम गुलाटी अल्टीमेट रूलर बन गए हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 24 Oct 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में दर्शकों को हर दिन नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं. कंटेस्टेंट्स के बीच बदलते रिश्ते शो को और दिलचस्प बना रहे हैं. कभी तीखी बहस तो कभी दोस्ती में दरार, शो का ड्रामा दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. वहीं, गेम में आगे बढ़ने के लिए कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. ऐसे में हर नए एपिसोड के साथ शो का मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 29 में भी दर्शकों को खूब हंगामा देखने को मिला. अल्टीमेट रूलर टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर मुकाबला हुआ. टास्क को लेकर घर में ऐसा माहौल बना कि कंटेस्टेंट्स के बीच तनाव भी देखने को मिला. आइए जानते हैं कि 'राइज एंड फॉल 2' के इस एपिसोड में क्या-क्या हुआ.

अल्टीमेट रूलर बनने के लिए हुई कड़ी टक्कर

अल्टीमेट रूलर बनने की रेस में मनीष कश्यप, गौतम गुलाटी और ऋषभ जायसवाल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. इस टास्क में वर्कर्स ने हिस्सा लिया और अपने-अपने कंटेस्टेंट को जिताने की कोशिश की. मनीष कश्यप के लिए शहजाद पूनावाला ने टास्क खेला, लेकिन इस दौरान वो चोटिल हो गए. इसके बाद उनकी जगह स्वरा भास्कर ने गेम को आगे बढ़ाया.

गौतम गुलाटी बने अल्टीमेट रूलर

वहीं, गौतम गुलाटी के लिए इरीना और ऋषभ जायसवाल के लिए करण पटेल ने टास्क में हिस्सा लिया. तीनों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प रहा. आखिरकार इरीना ने बाजी मार ली और उनकी जीत के साथ गौतम गुलाटी इस हफ्ते के अल्टीमेट रूलर बन गए.

गौतम गुलाटी बने अल्टीमेट रूलर

इरीना की जीत के बाद गौतम गुलाटी को इस हफ्ते अल्टीमेट रूलर बनने का मौका मिला है. इसके साथ ही पेंटहाउस में भी अब समीकरण बदलते नजर आ सकते हैं. गौतम के पास मिली इस ताकत का असर दूसरे कंटेस्टेंट्स के गेम पर कैसे पड़ेगा, ये आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा.

निहारिका तिवारी और जशवंत बोपन्ना के बीच बढ़ीं नजदीकियां

शो में टास्क और मुकाबले के अलावा निहारिका तिवारी और जशवंत बोपन्ना की केमिस्ट्री भी चर्चा में है. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं और दर्शकों को उनकी जोड़ी पसंद आ रही है. हालिया एपिसोड में जशवंत ने निहारिका से अपने दिल की बात कही. उन्होंने बताया कि निहारिका उन्हें अच्छी लगती हैं. उनकी ये बात सुनकर निहारिका मुस्कुराती नजर आईं.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Rise And Fall 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
OTT पर आई 'गजब रात', पहले नाम था 'घूसखोर पंडित', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
OTT पर आई 'गजब रात', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
ओटीटी
हॉरर फिल्म Obsession की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानें- हिंदी में कहां देख पाएंगे
हॉरर फिल्म Obsession की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानें- हिंदी में कहां देख पाएंगे
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' में हुआ तख्तापलट, अल्टीमेट रूलर की रेस से बाहर हुईं सोनम मलिक
'राइज एंड फॉल 2' में हुआ तख्तापलट, अल्टीमेट रूलर की रेस से बाहर हुईं सोनम मलिक
ओटीटी
Dhoomakethu OTT Release: 'धूमकेतु' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- इस मलयालम कॉमेडी-ड्रामा को कहां देखें
'धूमकेतु' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- इस मलयालम कॉमेडी-ड्रामा को कहां देखें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी-रायबरेली की 10 सीटों पर कांग्रेस का दावा, सपा ने क्यों खींचे हाथ?
अमेठी-रायबरेली की 10 सीटों पर कांग्रेस का दावा, सपा ने क्यों खींचे हाथ?
ओटीटी
OTT पर आई 'गजब रात', पहले नाम था 'घूसखोर पंडित', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
OTT पर आई 'गजब रात', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
क्रिकेट
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
इंडिया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
इंडिया
विपक्ष की 1 नवंबर को 'वोट बचाओ' रैली, लाखों की भीड़ जुटाने का टारेगट, कांग्रेस की क्या तैयारी
विपक्ष की 1 नवंबर को 'वोट बचाओ' रैली, लाखों की भीड़ जुटाने का टारेगट, कांग्रेस की क्या तैयारी
एग्रीकल्चर
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
Parenting
Bedwetting In Children: रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget