अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में दर्शकों को हर दिन नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं. कंटेस्टेंट्स के बीच बदलते रिश्ते शो को और दिलचस्प बना रहे हैं. कभी तीखी बहस तो कभी दोस्ती में दरार, शो का ड्रामा दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. वहीं, गेम में आगे बढ़ने के लिए कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. ऐसे में हर नए एपिसोड के साथ शो का मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 29 में भी दर्शकों को खूब हंगामा देखने को मिला. अल्टीमेट रूलर टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर मुकाबला हुआ. टास्क को लेकर घर में ऐसा माहौल बना कि कंटेस्टेंट्स के बीच तनाव भी देखने को मिला. आइए जानते हैं कि 'राइज एंड फॉल 2' के इस एपिसोड में क्या-क्या हुआ.

अल्टीमेट रूलर बनने के लिए हुई कड़ी टक्कर

अल्टीमेट रूलर बनने की रेस में मनीष कश्यप, गौतम गुलाटी और ऋषभ जायसवाल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. इस टास्क में वर्कर्स ने हिस्सा लिया और अपने-अपने कंटेस्टेंट को जिताने की कोशिश की. मनीष कश्यप के लिए शहजाद पूनावाला ने टास्क खेला, लेकिन इस दौरान वो चोटिल हो गए. इसके बाद उनकी जगह स्वरा भास्कर ने गेम को आगे बढ़ाया.

गौतम गुलाटी बने अल्टीमेट रूलर

वहीं, गौतम गुलाटी के लिए इरीना और ऋषभ जायसवाल के लिए करण पटेल ने टास्क में हिस्सा लिया. तीनों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प रहा. आखिरकार इरीना ने बाजी मार ली और उनकी जीत के साथ गौतम गुलाटी इस हफ्ते के अल्टीमेट रूलर बन गए.

गौतम गुलाटी बने अल्टीमेट रूलर

इरीना की जीत के बाद गौतम गुलाटी को इस हफ्ते अल्टीमेट रूलर बनने का मौका मिला है. इसके साथ ही पेंटहाउस में भी अब समीकरण बदलते नजर आ सकते हैं. गौतम के पास मिली इस ताकत का असर दूसरे कंटेस्टेंट्स के गेम पर कैसे पड़ेगा, ये आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा.

निहारिका तिवारी और जशवंत बोपन्ना के बीच बढ़ीं नजदीकियां

शो में टास्क और मुकाबले के अलावा निहारिका तिवारी और जशवंत बोपन्ना की केमिस्ट्री भी चर्चा में है. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं और दर्शकों को उनकी जोड़ी पसंद आ रही है. हालिया एपिसोड में जशवंत ने निहारिका से अपने दिल की बात कही. उन्होंने बताया कि निहारिका उन्हें अच्छी लगती हैं. उनकी ये बात सुनकर निहारिका मुस्कुराती नजर आईं.