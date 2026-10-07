अमेजन प्राइम वीडियो का पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. शो में कंटेस्टेंट्स के बीच जहां जमकर लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं, वहीं टास्क और गेम को लेकर भी हर दिन नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं. आइए जानते हैं 'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 12 में क्या खास हुआ.

'राइज एंड फॉल 2' के लेटेस्ट एपिसोड में दर्शकों को जमकर हंगामा देखने को मिला. पेंटहाउस और बेसमेंट के कंटेस्टेंट्स के बीच खूब बहस हुई. वहीं, शहजान पूनावाला और गौतम गुलाटी के बीच अल्टीमेट रूलर बनने की रेस भी जारी है. अब वर्कर्स को एक टास्क के जरिए शहजान और गौतम में से किसी एक को अल्टीमेट रूलर चुनने का मौका मिला.

प्रियंका चाहर चौधरी ने पलटा पूरा गेम

तेज प्रताप यादव के बाद वर्कर्स शहजान पूनावाला को अल्टीमेट रूलर बनाना चाहते थे. इसके लिए मनीष कश्यप-कजाल राघवानी और प्रियंका चाहर चौधरी-सारा गुरपाल को दो टीमों में बांटा गया. दोनों टीमों को एक टास्क दिया गया, लेकिन प्रियंका और सारा ने पूरा गेम ही पलट दिया.

दोनों गौतम गुलाटी को अल्टीमेट रूलर नहीं बनाना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने टास्क करने के बजाय वहीं मस्ती करना शुरू कर दिया. प्रियंका ने कहा कि सर्वाइकल की समस्या की वजह से वह गेम नहीं खेल पा रही हैं.

शहजान पूनावाला बने अल्टीमेट रूलर

इसके बाद इसी टास्क को लेकर स्वरा भास्कर और प्रियंका चाहर चौधरी के बीच जमकर बहस हुई. इस दौरान स्वरा रूलर्स पर भी भड़कती नजर आईं. हालांकि, बाद में शहजान पूनावाला के रूलर्स मनीष-कजाल ने टास्क पूरा कर दिया. इसी के साथ शहजान पूनावाला इस हफ्ते के अल्टीमेट रूलर बन गए.

'राइज एंड फॉल 2' को होस्ट कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग

बता दें कि 'राइज एंड फॉल 2' को वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं. इसमें गौतम गुलाटी, प्रियंका चाहर चौधरी, करण पटेल, स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, तेज प्रताप यादव, कायरा अनु, निहारिका तिवारी, सारा गुरपाल, मनीष कश्यप और काजल राघवानी जैसे सेलेब्स नजर आ रहे हैं.