'कॉफी विद करण' सीजन 9 के लेटेस्ट एपिसोड में अक्षय कुमार और रवि किशन पहुंचे थे. इस दौरान दोनों ने इंडस्ट्री में सक्सेस पाने से पहले झेले गए अपने संघर्षों को याद किया. इन अभिनेताओं ने अपने शुरुआती दिनों में आई फाइनेंशियल दिक्कतों और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कभी-कभी किए गए समझौतों के बारे में बात की. वहीं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने अपने कई पुराने किस्से भी बताए.

एक फिल्म के लिए रवि किशन ने छोड़ दी थी अपनी फीस

रवि ने 'उधार की जिंदगी' फिल्म में काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की, जिसमें काजोल और जितेंद्र लीड रोल में थे. इस फिल्म में रवि किशन का रोल छोटा था और उन्हें 1 लाख रुपये से ज्यादा काी पेमेंट मिलने की उम्मीद थी. हालांकि, डबिंग पूरी होने के बाद, कथित तौर पर प्रोड्यूसर ने उनके सामने एक मुश्किल ऑप्शन रखा कि या तो वे अपनी पूरी फीस ले लें, या फिर फिल्म में उनके सीन रखे जाएं.

रवि ने बताया कि उस समय उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उनके गांव में उनके परिवार की जमीन गिरवी रखी हुई थी. आर्थिक तंगी के बावजूद, उन्होंने मौका गंवाने के बजाय बची हुई किस्त छोड़ देना बेहतर समझा. उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना ज्यादा जरूरी, क्योंकि वे फिल्म जगत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे.

अक्षय कुमार ने ले लिया था एक प्रोड्यूसर का टेप रिकॉर्डर

अक्षय ने रवि के एक्सपीरियंस से खुद को कनेक्ट करते हुए अपने संघर्ष के दिनों की एक ऐसी ही घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक प्रोड्यूसर ने उन्हें लगभग 68,000 रुपये नहीं दिए थे, जो उस समय उनके लिए एक बड़ी रकम थी. जब पैसे वापस पाने की उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं, तो अक्षय ने माहिम स्थित प्रोड्यूसर के घर जाकर उनसे आमना-सामना करने का फैसला किया था.

उस घटना को याद करते हुए अक्षय ने बताया, "उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे, और फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी. लेकिन मुझे अपने पैसों की जरूरत थी. करीब 68,000 रुपये अभी भी बकाया थे, जो उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी. मैं मुंबई के माहिम में उनके घर गया और दरवाजे की घंटी बजाई. उन्होंने दरवाजा खोला. उनकी कद-काठी छोटी थी, इसलिए मुझे उन्हें देखने के लिए नीचे की तरफ देखना पड़ा, और उन्होंने मुझे देखने के लिए ऊपर की तरफ देखा.

वह समझ गए कि मैं अपने पैसे लेने आया हूं. फिर मैंने घर के अंदर देखा, हॉल में एक टेप रिकॉर्डर रखा था, मैंने उसे अनप्लग किया और अपने साथ ले आया. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे. उन्होंने मुझे रोका भी नहीं. मैंने उसे 'हीरा पन्ना' में 32,000 रुपये में बेच दिया।.आज भी, उन्होंने मेरे पैसे कभी वापस नहीं किए हैं."

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अक्षय कुमार वर्क फ्रंट

2026 में अक्षय़ की कई फिल्में रिलीज हुई इनमें भूत बंगला' से लेकर 'वेलकम टू द जंगल' और 'हैवान' शामिल हैं. अब वह 'गोलमाल 5' की तैयारी कर रहे हैं, जो जनवरी 2027 में रिलीज होगी. इसके अलावा, साइंस-फिक्शन थ्रिलर 'समुक' भी 28 मई 2027 को रिलीज होने वाली है. अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी कॉमेडी फिल्म 'मौज ही मौज' में अक्षय कुमार विद्या बालन के साथ नजर आएंगे. ये फिल्म भी फरवरी 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है.