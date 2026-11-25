मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के नए एपिसोड में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और भोजपुरी पावर स्टार रवि किशन पहुंचे. इस दौरान रवि किशन ने अपने पिता को याद करते हुए बचपन की दुखद घटना का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उनके पिता उनके एक्टिंग और डांस के खिलाफ थे, इसके चलते एक बार पिता ने रवि की बुरी तरह पिटाई कर दी थी.

साड़ी पहनकर रामलीला में पहुंचे रवि, पिता ने जमकर पीटा

रवि किशन ने करण जौहर और अक्षय कुमार के सामने खुलासा किया, 'मेरे पिता पुजारी थे और दूध का बिजनेस भी करते थे. उनकी इच्छा थी कि मैं भी वो ही काम करूं या फिर सरकारी नौकरी करूं. लेकिन, मैंने अलग जगह पर थिएटर किया और एक बार साड़ी पहनकर रामलीला में पहुंच गया. फिर पिता ने बुरी तरह मेरी पिटाई की थी.'

'यह लड़का कलंक बनेगा, इसे मार ही देते हैं'

रवि किशन ने आगे अपने पिता के उन शब्दों को याद किया जो ये स्पष्ट दर्शाते हैं कि आखिर रवि से उनके पिता कितना गुस्सा थे. रवि ने कहा कि उस वक्त सिनेमा में काम करने को उनके परिवार में अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था. रवि ने पिता के शब्दों को याद करके कहा, 'मेरे पिता मुझे मार डालना चाहते थे. वे कहते थे, 'यह लड़का कलंक बनेगा, इसे मार ही देते हैं.'

मां ने की थी घर छोड़ने में मदद

रवि किशन ने आगे बताया कि पिता के रवैये के बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया था और इस काम में उनकी मदद उनकी मां ने भी की थी. बता दें कि अभिनेता फिर एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए थे.

वहीं आगे रवि किशन फिल्मी दुनिया में अपने सफर को लेकर भावुक हो गए और कहा, 'लोग जिंदगी में चलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं रेंगते हुए यहां तक पहुंचा हूं.'

रवि किशन और अक्षय कुमार ने साथ में किया डांस

करण जौहर के शो पर अक्षय कुमार ने रवि किशन को उनका पॉपुलर और वायरल हुस स्टेप सिखाने के लिए भी कहा. इसके बाद रवि ने अक्षय को डांस सिखाया और दोनों स्टार्स साथ में डांस करते हुए दिखाई दिए. वहीं करण ने बताया कि रवि को शो में बुलाने का आइडिया अक्षय कुमार का था.