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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'रत्सासन' से लेकर 'पोर थोजिल' तक, साउथ की इन 5 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के आगे हॉलीवुड भी फेल

'रत्सासन' से लेकर 'पोर थोजिल' तक, साउथ की इन 5 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के आगे हॉलीवुड भी फेल

अगर आपको सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर पसंद हैं, तो साउथ की ये 5 फिल्में और सीरीज जरूर देखें. इनमें मर्डर मिस्ट्री से लेकर सीरियल किलर और कई चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 07 Oct 2026 11:19 AM (IST)
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अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं, जिनमें शुरुआत से लेकर आखिरी मिनट तक सस्पेंस बना रहे और हर कुछ देर में कहानी नया मोड़ ले, तो साउथ की ये फिल्में और सीरीज आपके लिए हैं. मर्डर मिस्ट्री से लेकर सीरियल किलर और दिमागी खेल तक, इनमें सब कुछ देखने को मिलेगा. खास बात ये है कि इन्हें आप अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घर बैठे देख सकते हैं.

'पोर थोजिल' 

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जब भी साउथ की बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्मों का ज्रिक होता है तो 'पोर थोजिल' का नाम जरूर लिया जाता है. फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें एक नए और डरपोक पुलिस अफसर को एक सीनियर पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर लगातार हो रही हत्याओं की गुत्थी सुलझानी होती है. 

रत्सासन' से लेकर 'पोर थोजिल' तक, साउथ की इन 5 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के आगे हॉलीवुड भी फेल

दोनों की जोड़ी और जांच का तरीका फिल्म को काफी दिलचस्प बनाता है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, पुलिस के सामने हत्या के कई पुराने कनेक्शन सामने आते हैं. इसमें आर. सरथकुमार, अशोक सेल्वन और निखिला विमल लीड रोल में हैं. 'पोर थोजिल' सोनी लिव पर उपलब्ध है.

'रत्सासन'

अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सीरियल किलर वाली फिल्में पसंद हैं, तो 'रत्सासन' आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है. इसमें विष्णु विशाल, अमाला पॉल और सरवनन जैसे एक्टर्स लीड रोल में हैं. फिल्म में एक पुलिस अफसर को ऐसी हत्याओं की जांच करनी होती है, जिनका पैटर्न काफी डरावना है. 

रत्सासन' से लेकर 'पोर थोजिल' तक, साउथ की इन 5 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के आगे हॉलीवुड भी फेल

आरोपी को पकड़ना आसान नहीं होता और जांच के दौरान पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले सुराग आते हैं. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसका माहौल और सस्पेंस भी काफी मजबूत है. कई सीन्स ऐसे हैं जो आपको अंत तक स्क्रीन से बांधे रखते हैं. 'रत्सासन' को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'दृश्यम 2'

मलायालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 2' एक ऐसी क्राइम थ्रिलर है, जिसमें एक परिवार अपने पुराने राज को बचाने की कोशिश करता है. फिल्म की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. पुलिस एक बार फिर पुराने मामले की जांच शुरू करती है और परिवार के सामने अपनी सच्चाई छिपाए रखने की चुनौती खड़ी हो जाती है. 

रत्सासन' से लेकर 'पोर थोजिल' तक, साउथ की इन 5 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के आगे हॉलीवुड भी फेल

फिल्म में एक्शन से ज्यादा दिमागी खेल देखने को मिलता है. कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जहां लगता है कि अब परिवार का राज सामने आ जाएगा, लेकिन फिर कहानी नया मोड़ ले लेती है. 'दृश्यम 2' अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है.

'इरुध्रुवम' 

'इरुध्रुवम' एक तमिल क्राइम थ्रिलर सीरीज है. सस्पेंस पसंद करने वालों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है. कहानी पुलिस अधिकारी विक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सीरियल किलर की तलाश कर रहा है. हत्याओं के पीछे छिपे राज और अपराधी द्वारा छोड़े गए सुराग जांच को और पेचीदा बना देते हैं. 

रत्सासन' से लेकर 'पोर थोजिल' तक, साउथ की इन 5 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के आगे हॉलीवुड भी फेल

सीरीज की खास बात इसका इन्वेस्टिगेशन एंगल है. जैसे-जैसे विक्टर केस की तह तक पहुंचता है, मामला उसकी निजी जिंदगी से भी जुड़ता चला जाता है. 'इरुध्रुवम' को सोनी लिव पर देखा जा सकता है. 

'हिट: द फर्स्ट केस'

'हिट: द फर्स्ट केस' एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी लापता हुई लड़की के मामले की जांच करता है. इस केस के दौरान उसे अपने अतीत के डर और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. 

रत्सासन' से लेकर 'पोर थोजिल' तक, साउथ की इन 5 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के आगे हॉलीवुड भी फेल

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, केस और ज्यादा उलझता जाता है. यहां एक के बाद एक नए सुराग मिलते हैं और कहानी दर्शकों को लगातार अनुमान लगाने पर मजबूर करती है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 07 Oct 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
South Crime Thriller Movies
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