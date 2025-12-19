हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीपूर्वांचल की गलियो में फिर गूंजेगा 'रक्तांचल', सीजन 3 की शूटिंग हो गई है शुरू

पूर्वांचल की गलियो में फिर गूंजेगा 'रक्तांचल', सीजन 3 की शूटिंग हो गई है शुरू

Raktanchal Season 3 Shooting Starts: 'रक्तांचल' का तीसरा सीजन अब बहुत जल्द आने को तैयार है. इसकी शूटिंग लखनऊ और वाराणसी में खास वजह से की जा रही है. यहां जानिए शो से जुड़ी बातें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Dec 2025 07:05 PM (IST)
हिट क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज रक्तांचल अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी के लिए तैयार है. इसके नए सीजन की शूटिंग लखनऊ और वाराणसी के अलग-अलग इलाकों में शुरू हो चुकी है.

1980 के दशक के पूर्वांचल की राजनीति, अपराध और सत्ता की खींचतान को सजीव अंदाज में पेश करने वाली यह सीरीज अपनी कहानी की सच्चाई बनाए रखने के लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जमीन पर शूट हो रही है.

2020 में आया था 'रक्तांचल' का पहला सीजन

रक्तांचल का पहला सीजन साल 2020 में रिलीज हुआ था और अपनी दमदार कहानी, तीखी दुश्मनी और शानदार अभिनय के चलते इसने जल्दी ही दर्शकों के बीच खास जगह बना ली.

टेंडर माफिया की बैकड्रॉप पर बनी यह लोकप्रिय सीरीज पूर्वी उत्तर प्रदेश में गैंगवार और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के उभरते खेल को दिखाती है. इसके दूसरे सीजन में यह टकराव और गहराया जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया और अब सभी को अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार है.

'रक्तांचल सीजन 3' की क्या होगी कहानी?

सीजन 3 में कहानी को और आगे ले जाया जाएगा जहां दांव पहले से ज्यादा बड़े होंगे. किरदारों की सोच और सफर और गहराएगा और टकराव पहले से ज्यादा तेज होंगे.

फिलहाल मेकर्स कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नया सीजन पुराने सत्ता बदलावों के असर को दिखाएगा और लीड किरदारों के सामने नई और बड़ी चुनौतियां खड़ी करेगा.

इस डेवलपमेंट से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, “रक्तांचल हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कहानी रहा है. लखनऊ और वाराणसी के आसपास शूटिंग करने से टीम को वही माहौल और बारीकियां मिलती हैं जिनकी कहानी को जरूरत है. बेहद लोकप्रिय इस सीरीज का सीजन 3 पहले से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर और ज्यादा इंटेंस होने वाला है.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kranti Prakash Jha (@krantiprrakashjha)

कौन सा बड़ा चेहरा होगा सीजन 3 का हिस्सा

इस सीजन में पहले के सीजन से जुड़े जाने-पहचाने चेहरे भी नजर आएंगे. क्रांति प्रकाश झा और निकितिन धीर एक बार फिर अहम किरदारों में दिखेंगे, जिन्होंने पहले ही सीजन में कहानी की बड़ी दुश्मनी को मजबूती दी थी. हालांकि, पूरी स्टारकास्ट और रिलीज की तारीख को लेकर मेकर्स की तरफ से आधिकारिक ऐलान अभी होना बाकी है.

Published at : 19 Dec 2025 07:05 PM (IST)
