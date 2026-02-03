प्रभास की हाल ही में रिलीज हुई हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘द राजा साब’ को थिएटर्स में मिले-जुले रिव्यूज मिले थे. वहीं अब यह फिल्म एक महीने से भी कम समय में ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. खबरों और अटकलों के मुताबिक, डिजिटल वर्ज़न की तुलना में थोड़े शॉर्ट और एडिटेड फॉर्मेट में पेश किया जा सकता है.

‘द राजा साब’ ओटीटी रिलीज डेट

‘द राजा साब’ 6 फरवरी 2026 को जियोहॉटस्टार पर प्रीमियर करने जा रही है. ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के कई ऐसे सीन जिन्हें थिएट्रिकल रिलीज के दौरान भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, ओटीटी वर्जन में एडिट पूरी तरह हटा दिए गए हैं. इनमें ऐसे सीन भी शामिल हैं जहां VFX का इस्तेमाल करके प्रभास की जगह बॉडी डबल दिखाई गई थी, और कुछ ऐसे सीन जहां कहानी में तर्क को बहुत आगे तक बढ़ा दिया गया था.





तेलुगु फिल्मों की हाईएस्ट-ओपनिंग में शामिल

‘द राजा साब’ तेलुगु फिल्मों की लिस्ट में अब 10वें सबसे हाईएस्ट-ओपनिंग फिल्म के रूप में शामिल हो गई है. शुरुआती दिनों में रोजाना कलेक्शन में गिरावट के बावजूद, फिल्म ने पहले ही दिन दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. Sacnilk के मुताबिक, ये फिल्म पुष्पा 2 और आरआरआर जैसी बड़ी हिट्स की लीग में शामिल हो गई थी. हालांकि, फिर बाद में कलेक्शन में गिरावट दिखी.

फिल्म का निर्देशन मारुति ने किया है और इसमें संजय दत्त, बोमन ईरानी, मलविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. थमन एस ने म्यूजिक दिया है, कार्तिक पलानी ने सिनेमैटोग्राफी संभाली है और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने एडिटिंग की है. प्रोडक्शन डिजाइन राजीवन ने किया है. पीपल मीडिया फैक्ट्री और IVY एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी बताती है, जो अपने खोए हुए दादा की तलाश में निकलता है और इस सफर में धीरे-धीरे परिवार के छिपे हुए राज सामने आते हैं.

प्रभास की अपकमिंग फिल्म

प्रभास की आने वाली फिल्म ‘Fauzi’, जिसका निर्देशन हनु राघवापुडी कर रहे हैं, अगस्त 2026 की बजाय इस दशहरा पर रिलीज हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स अब इसे स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के साथ टकराने वाले अगस्त शेड्यूल की बजाय त्योहार के मौके पर रिलीज करना चाहते हैं. हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.