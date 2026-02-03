एक्सप्लोरर
शादी की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर दिखीं रश्मिका मंदाना, मास्क से छिपाया चेहरा, देखें तस्वीरें
Rashmika Mandanna Airport Look: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. वहीं अब हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जहां एक्ट्रेस मास्क लगाए हुए नजर आई.
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस विजय देवरकोंडा संग शादी रचाने वाली हैं. हालांकि दोनों की तरह से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है. इन्हीं सब के बीच अब एक्ट्रेस को हाल ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है.
Published at : 03 Feb 2026 12:45 PM (IST)
