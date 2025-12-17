पायल गेमिंग भारत की उन पहली महिला गेमर्स में से एक हैं जिन्होंने गेमिंग की दुनिया में नाम कमाया है. वह गेमिंग जगत में काफी बड़ा नाम हैं और देश के मेल गेमर्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं. वह अपने गेमप्ले वीडियो और लाइव स्ट्रीम के लिए जानी जाती हैं और कई पुरस्कार और सम्मान जीतकर एक पॉपुलर चेहरा बन चुकी हैं. हाल ही में, उनका नाम एक प्राइवेट वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया था जिसके बाद वे सुर्खियों में आ गई. हालांकि उनका ये वीडियो डीपफेक बताया जा रहा है. चलिए यहां पायल के बारे में सबकुछ जानते हैं.

पायल गेमिंग कौन हैं?

पायल गेमिंग का असली नाम पायल धारे है, उन्होंने साल 2019 में यूट्यूब पर अपना सफर शुरू किया था. वह बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, PUBG, GTA V और कई फेमस गेम्स के गेमप्ले वीडियो पोस्ट करती थीं, जल्द ही उन्हें अपने इंटरैक्टिव पर्समैलिटी और रिलेटेबल कंटेंट के लिए कापॉपुलैरिटी मिली. उन्होंने अपने लिए एक बड़ा फैनबेस बना लिया. दो साल के भीतर ही उन्होंने यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया था. उन्होंने यूट्यूब पर 30 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाली पहली इंडियन महिला गेमर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है.

गेमिंग की दुनिया में उनके सफर के बारे में और बात करें तो, वह भारत की लीडिंग गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन S8UL Esports से भी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कई टॉप स्ट्रीमर्स के साथ कोलैबोरेट किया है और गेमिंग इवेंट्स में हिस्सा लेती हैं. महज 21 साल की उम्र में पायल गेमिंग ने गेमिंग की दुनिया में अपना नाम बना लिया है, जहां पुरुषों का दबदबा है.

पायल धारे को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला

2024 में, पायल धारे ने MOBIES में एक इंटरनेशनल अवॉर्ड जीता था और यह सम्मान पाने वाली वह भारत की पहली महिला गेमर बनीं. 2023 में, उन्होंने डायनामिक गेमिंग क्रिएटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था. 2024 में भी उन्होंने गेमिंग क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड अपने नाम किया.इसके अलावा, उन्होंने फीमेल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता है. पायल उन टॉप इंडियन गेमर्स में शामिल थीं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए इनवाइट किया गया था, और उन्होंने भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर पर चर्चा की थी.

पायल गेमिंग एक गांव से आती हैं

21 साल की गेमर पायल धारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के उमरानाला गांव की रहने वाली हैं. उनके पिता शिवशंकर धारे ने एक बार पीटीआई को बताया था कि उन्हें अपनी बेटी पर बेहद गर्व है और यह अविश्वसनीय लगता है कि प्रधानमंत्री उनसे मिले और उनके साथ गेम खेलेय गेमिंग के अलावा, वह अपने खुद के मर्चेंडाइज लाइन की फाउंडर भी हैं.





पायल गेमिंग क्यों विवाद में हैं?

2025 में, पायल धारे का नाम तब सामने आया जब उनका एक प्राइवेट वीडियो वायरल हो गया. हालांकि, उनके बड़े फैंस बेस ने उनका सपोर्ट किया और वीडियो को डीपफेक होने का खुलासा किया. अभी तक पायल ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है. उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ को देखकर लगता है कि वह दुबई में हैं. बता दें कि पायल के इंस्टाग्राम पर 42 लाख फॉलोअर्स हैं.