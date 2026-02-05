तमिल सिनेमा की चर्चित फिल्म 'पराशक्ति' अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है. थिएटर में अपनी रिलीज पूरी करने के बाद फिल्म 7 फरवरी को जी5 पर स्ट्रीम होने जा रही है. यही नहीं ओटीटीप्ले प्रीमियम लेने वाले लोग भी इस फिल्म को देख सकेंगे. रिलीज के बाद से जिस फिल्म को लेकर लगातार चर्चा बनी रही है अब वही कहानी घर बैठे देखने को मिलेगी.

शिवकार्तिकेयन और सुधा कोंगरा की दमदार पेशकश

शिवकार्तिकेयन ने पराशक्ति में लीड रोल निभाया है. जबकि फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है सुधा कोंगरा ने. ये साल 2026 की पहली बड़ी बजट वाली तमिल फिल्म रही है जिसने थिएटर में आते ही सबका ध्यान खींच लिया था. पीरियड बैकग्राउंड और सियासी कहानी के चलते फिल्म शुरू से ही सुर्खियों में बनी रही है भले ही लोगों और क्रिटिक्स की राय थोड़ी मिली-जुली रही हो.

बॉक्स ऑफिस पर दिखी मजबूत पकड़

अगर कमाई की बात करें तो 'पराशक्ति' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दुनियाभर में करीब 85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसमें से लगभग 62 करोड़ रुपये भारत से आए है जबकि बाकी कमाई विदेशों से हुई है. साल 2026 का एक महीना ही पूरा हुआ है और ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी है.

पोंगल रिलीज ने दिलाया बड़ा फायदा

फिल्म को पोंगल के मौके पर रिलीज किया गया था और इसी दौरान 'जन नायकन' जैसी बड़ी फिल्म की गैरमौजूदगी ने पराशक्ति को साफ बढ़त दिलाई है. इसी वजह से शिवकार्तिकेयन की इस फिल्म को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. भले ही ओपनिंग रिव्यू मिक्स रहे हों लेकिन भीड़ खींचने में फिल्म कामयाब रही.

कहानी, किरदार और संगीत की खासियत

'पराशक्ति' की कहानी 1950 और 60 के दशक के तमिलनाडु की है जहां हिंदी थोपे जाने के खिलाफ हुए आंदोलनों को दिखाया गया है. फिल्म दो भाइयों की कहानी है जिनकी सोच अलग-अलग होती है लेकिन एक दर्दनाक घटना सब कुछ बदल देती है. इसके बाद छात्रों की एक ताकतवर यूनिट सामने आती है जो आंदोलन की कमान संभालती है. फिल्म में रवि मोहन ने निगेटिव रोल निभाया है जबकि अथर्वा और श्रीलीला भी अहम किरदारों में नजर आते हैं. खास बात ये है कि राणा दग्गुबाती, बेसिल जोसेफ और डाली धनंजय गेस्ट रोल में दिखाई देंगे. फिल्म का संगीत जीवी प्रकाश ने दिया है.