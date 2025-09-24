Top 5 Reality Shows: सलमान खान का बिग बॉस 19 है नंबर 1, जानिए टॉप 5 में किसने बनाई जगह

आज का समय ओटीटी प्लेटफॉर्म का है. जो लोग फिल्में थिएटर में जाकर नहीं देख पाते हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख लेते हैं. पहले ये सिर्फ फिल्मों को लेकर था लेकिन अब ओटीटी पर कई शोज भी आने लगे हैं जिन्हें बहुत पसंद किया जाता है. बिग बॉस का नया सीजन भी अब पहले ओटीटी पर टेलिकास्ट हो रहा है. इसी तरह से कपिल शर्मा का कॉमेडी शो भी है. आइए आपको उन टॉप 5 शोज के बारे में बताते हैं जो ओटीटी पर पिछले हफ्ते टॉप पर रहे हैं.

बिग बॉस 19

इस लिस्ट में पहले नंबर पर जगह सलमान खान के बिग बॉस 19 ने बनाई है. बिग बॉस 19 को अच्छी खासी व्यूअरशिप मिल रही है. अब लोग चैनल से पहले ही ओटीटी पर इसे देख लेते हैं. इस शो को 8.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.

राइज एंड फॉल

दूसरे नंबर पर अश्नीर ग्रोवर का राइज एंड फॉल है. राइज एंड फॉल को फॉर्मेट भी काफी बिग बॉस से मिलता जुलता ही है. इस शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह छाए हुए थे. इस शो को 5.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.

कौन बनेगा करोड़पति 17

अमिताभ बच्चन का क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति कई सालों से लोगों का ज्ञान बढ़ाता आ रहा है. अमिताभ बच्चन का ये अंदाज लोगों को बहुत पसंद है. ये शो चैनल के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीम होता है. इसे बीते हफ्ते 2.4 मिलियन लोगों ने देखा है. इसी के साथ ये तीसरे नंबर पर है.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो

कपिल शर्मा अपने शो के तीसरे सीजन के साथ वापस आए थे. अब इस शो का आखिरी एपिसोड आ चुका है. जिसमें अक्षय कुमार आए थे. इस शो ने चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. इस शो को 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.

बिग बॉस तेलुगू

हिंदी की तरह कई भाषाओं में बिग बॉस आता है. जिसमें उस इंडस्ट्री के सेलेब्स हिस्सा लेते हैं. बिग बॉस तेलुगू भी काफी पसंद किया जाता है. जिसे नागार्जुन होस्ट कर रहे हैं. इस शो के 9वें सीजन को खूब पसंद किया जा रहा है और ये टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है. इस शो को 1.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.

