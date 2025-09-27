हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOctober OTT Release: दशहरे से दिवाली तक ओटीटी पर घर बैठे मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, रिलीज होंगी ये नई धांसू फिल्में और सीरीज, नोट कर लें तारीख

October OTT Release: दशहरे से दिवाली तक ओटीटी पर घर बैठे मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, रिलीज होंगी ये नई धांसू फिल्में और सीरीज, नोट कर लें तारीख

October OTT Release: अक्टूबर के महीने में ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. यानी दशहरा और दिवाली के मौके पर घर बैठे फुल एंटरटेनमेंट मिलने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 27 Sep 2025 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

 अक्टूबर के महीने में ओटीटी पर खूब धमाका होने वाला है. दरअसल कई नई फिल्में और सीरीज ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. यानी दशहरे से लेकर दिवाली तक ओटीटी लवर्स को एंटरटेनमेंट की फुल डोज मिलने वाली है. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं कि इन त्योहारों के मौके पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन सी फिल्में किस तारीख को रिलीज हो रही हैं.

13th: सम लेसन आर नॉट टॉट इन क्लास
मैथमैटिक्स मोहित त्यागी से इंस्पायर ये स्टार्टअप ड्रामा, दूसरे मौकों के बारे में है, परेश पाहुजा एक पूर्व वेंचर कैपिटलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपने टीचर और गुरु, एमटी सर (गगन देव रियार द्वारा स्टारर) की मदद के लिए अपना सफल करियर छोड़ देता है, क्या यह जोड़ी एक नई एड-टेक के सपने को लॉन्च कर पाएगी? इसे आप 1 अक्टूबर से सोनी लिव पर देख सकते हैं.


द गेम: यू नेवर प्ले अलोन
वर्चुअल वर्ल्ड पर बेस्ड इस तमिल सीरीज़ से श्रद्धा श्रीनाथ अपना ओटीटी डेब्यू कर रही हैं. अभिनेत्री मेल डोमिनेटिंग फील्ड में एक गेम डेवलपर की भूमिका निभा रही हैं, वह ऑनलाइन और असल ज़िंदगी में काफी ट्रोलिंग का निशाना बनती हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर 2 अक्टूबर से देख सकते हैं.

मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी
जेफरी डेमर और मेनेंडेज़ ब्रदर्स के बाद, रयान मर्फी द्वारा निर्मित नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी सीरीज़ सीरियल किलर एड गीन पर फोकस्ड है. चार्ली हन्नम स्टारर, आठ-एपिसोड की यह सीरीज़ उस शख्स पर केंद्रित है जिसने द साइलेंस ऑफ़ द लैम्ब्स, साइको और द टेक्सास चेन सॉ मैसेकर जैसी हॉरर फिल्मों को इंस्पायर किया. इसमें सुज़ाना सोन, टॉम हॉलैंडर, लॉरी मेटकाफ, विकी क्रिप्स और ओलिविया विलियम्स भी हैं. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 3 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी.

सर्च: द नैना मर्डर केस
कोंकणा सेन शर्मा, जियो हॉटस्टार की लेटेस्ट थ्रिलर में एसीपी संयुक्ता दास की भूमिका निभा रही हैं. एसीपी दास, एक टीनएज की हत्या के मामले में फंसने पर, विभाग बदलने की कगार पर होती हैं. जांच में कुछ ऐसे काले राज़ उजागर होते हैं जो कई लोगों की ज़िंदगी हिला सकते हैं. कोंकणआ सेन शर्मा के साथ सूर्या शर्मा एक नए पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं. ये फिल्म 10 अक्टूबर को जियो हॉट स्टार पर रिलीज होगी.

कुरुक्षेत्र
ये एनिमेटेड पौराणिक सीरीज महाभारत पर बेस्ड  है. 18 प्रमुख योद्धाओं के नज़रिए से बताई गई ये सीरीज उनके आंतरिक संघर्षों, प्रतिद्वंद्विता और भाइयों को विभाजित करने वाले युद्ध को दिखाती है. अनु सिक्का द्वारा क्रिएटिड ये सीरीज नौ-नौ एपिसोड के दो भागों में स्पिलिट होगी. इसे 10 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

द डिप्लोमैट सीज़न 3
केरी रसेल स्टारर ये पॉलिटिकल थ्रिलर और भी ज़्यादा ड्रामा के साथ लौट रही है. इस बार वाइस प्रेसिडेंट ग्रेस पेन (एलिसन जेनी) को संयुक्त राज्य अमेरिका का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है. रसेल की केट ब्रिटेन में राजदूत हैं, जो अपने पति की महत्वाकांक्षाओं और देश के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसी हुई हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर 16 अक्टूबर से देख सकते हैं.

अ हाउस ऑफ़ डायनामाइट
ऑस्कर विनिंग फ़िल्म निर्माता कैथरीन बिगेलो ने इस राजनीतिक थ्रिलर में इदरीस एल्बा, रेबेका फर्ग्यूसन, गेब्रियल बैसो, जेरेड हैरिस और अन्य कलाकारों सहित एक ऑल-स्टार कास्ट को शामिल किया है. अमेरिका पर एक अज्ञात मिसाइल दागी जाती है, और यह पता लगाने की होड़ मची हुई है कि यह किसने और क्यों किया. इसे आप 24 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

इट: वेलकम टू डेरी
स्टीफन किंग की इट की प्रीक्वल सीरीज़, डेरी, मेन में उस शहर की कहानी कहती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी. एंडी मुशिएती, बारबरा मुशिएती और जेसन फुच्स द्वारा निर्मित, एचबीओ मैक्स का यह शो पेनीवाइज़ नाम के जोकर की ओरिजनल कहानी है, जिसका किरदार बिल स्कार्सगार्ड ने निभाया है, जो इस फ़िल्म फ्रैंचाइज़ी में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं. इसे 27 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर एंजॉय किया जा सकता है.

द विचर सीज़न 4
इस उपन्यास के लाइव-एक्शन एडेप्टेशन में, हेनरी कैविल की जगह एक नए व्हाइट वुल्फ के साथ, लियाम हेम्सवर्थ आ रहे हैं. यह सीरीज़ 2026 में एंड हो रही है, इसलिए यह शो अपने किरदारों को फिर से एक साथ ला रहा है.इसे नेटफ्लिक्स पर 30 अक्टूबर से स्ट्रीम कर सकते हैं. 

Published at : 27 Sep 2025 03:26 PM (IST)
Tags :
Witcher Season 4 Search The Naina Murder Case The Diplomat 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
क्रिकेट
बिग बैश लीग में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
बिग बैश लीग में खेलेंगे अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
Advertisement

वीडियोज

Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Gurugram Accident: तेज रफ्तार Thar ने ली 5 जिंदगियां, CCTV आया सामने
Gurugram Thar Accident: तेज रफ्तार Thar का कहर, 5 की मौत, CCTV फुटेज आया सामने
Bareilly Clashes: मौलाना Tauqeer Raza हिरासत में, CM Yogi बोले- आने वाली पीढ़ियां दंगा भूल जाएंगी
Stray Dog Attack: Ludhiana से Pune तक आतंक, 25 लोग घायल, बच्चे भी शिकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
क्रिकेट
बिग बैश लीग में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
बिग बैश लीग में खेलेंगे अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
हेल्थ
Brain Fog After Lunch: लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय
लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय
शिक्षा
DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई
DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget