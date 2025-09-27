अक्टूबर के महीने में ओटीटी पर खूब धमाका होने वाला है. दरअसल कई नई फिल्में और सीरीज ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. यानी दशहरे से लेकर दिवाली तक ओटीटी लवर्स को एंटरटेनमेंट की फुल डोज मिलने वाली है. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं कि इन त्योहारों के मौके पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन सी फिल्में किस तारीख को रिलीज हो रही हैं.

13th: सम लेसन आर नॉट टॉट इन क्लास

मैथमैटिक्स मोहित त्यागी से इंस्पायर ये स्टार्टअप ड्रामा, दूसरे मौकों के बारे में है, परेश पाहुजा एक पूर्व वेंचर कैपिटलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपने टीचर और गुरु, एमटी सर (गगन देव रियार द्वारा स्टारर) की मदद के लिए अपना सफल करियर छोड़ देता है, क्या यह जोड़ी एक नई एड-टेक के सपने को लॉन्च कर पाएगी? इसे आप 1 अक्टूबर से सोनी लिव पर देख सकते हैं.



द गेम: यू नेवर प्ले अलोन

वर्चुअल वर्ल्ड पर बेस्ड इस तमिल सीरीज़ से श्रद्धा श्रीनाथ अपना ओटीटी डेब्यू कर रही हैं. अभिनेत्री मेल डोमिनेटिंग फील्ड में एक गेम डेवलपर की भूमिका निभा रही हैं, वह ऑनलाइन और असल ज़िंदगी में काफी ट्रोलिंग का निशाना बनती हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर 2 अक्टूबर से देख सकते हैं.

मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी

जेफरी डेमर और मेनेंडेज़ ब्रदर्स के बाद, रयान मर्फी द्वारा निर्मित नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी सीरीज़ सीरियल किलर एड गीन पर फोकस्ड है. चार्ली हन्नम स्टारर, आठ-एपिसोड की यह सीरीज़ उस शख्स पर केंद्रित है जिसने द साइलेंस ऑफ़ द लैम्ब्स, साइको और द टेक्सास चेन सॉ मैसेकर जैसी हॉरर फिल्मों को इंस्पायर किया. इसमें सुज़ाना सोन, टॉम हॉलैंडर, लॉरी मेटकाफ, विकी क्रिप्स और ओलिविया विलियम्स भी हैं. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 3 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी.

सर्च: द नैना मर्डर केस

कोंकणा सेन शर्मा, जियो हॉटस्टार की लेटेस्ट थ्रिलर में एसीपी संयुक्ता दास की भूमिका निभा रही हैं. एसीपी दास, एक टीनएज की हत्या के मामले में फंसने पर, विभाग बदलने की कगार पर होती हैं. जांच में कुछ ऐसे काले राज़ उजागर होते हैं जो कई लोगों की ज़िंदगी हिला सकते हैं. कोंकणआ सेन शर्मा के साथ सूर्या शर्मा एक नए पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं. ये फिल्म 10 अक्टूबर को जियो हॉट स्टार पर रिलीज होगी.

कुरुक्षेत्र

ये एनिमेटेड पौराणिक सीरीज महाभारत पर बेस्ड है. 18 प्रमुख योद्धाओं के नज़रिए से बताई गई ये सीरीज उनके आंतरिक संघर्षों, प्रतिद्वंद्विता और भाइयों को विभाजित करने वाले युद्ध को दिखाती है. अनु सिक्का द्वारा क्रिएटिड ये सीरीज नौ-नौ एपिसोड के दो भागों में स्पिलिट होगी. इसे 10 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

द डिप्लोमैट सीज़न 3

केरी रसेल स्टारर ये पॉलिटिकल थ्रिलर और भी ज़्यादा ड्रामा के साथ लौट रही है. इस बार वाइस प्रेसिडेंट ग्रेस पेन (एलिसन जेनी) को संयुक्त राज्य अमेरिका का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है. रसेल की केट ब्रिटेन में राजदूत हैं, जो अपने पति की महत्वाकांक्षाओं और देश के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसी हुई हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर 16 अक्टूबर से देख सकते हैं.

अ हाउस ऑफ़ डायनामाइट

ऑस्कर विनिंग फ़िल्म निर्माता कैथरीन बिगेलो ने इस राजनीतिक थ्रिलर में इदरीस एल्बा, रेबेका फर्ग्यूसन, गेब्रियल बैसो, जेरेड हैरिस और अन्य कलाकारों सहित एक ऑल-स्टार कास्ट को शामिल किया है. अमेरिका पर एक अज्ञात मिसाइल दागी जाती है, और यह पता लगाने की होड़ मची हुई है कि यह किसने और क्यों किया. इसे आप 24 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

इट: वेलकम टू डेरी

स्टीफन किंग की इट की प्रीक्वल सीरीज़, डेरी, मेन में उस शहर की कहानी कहती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी. एंडी मुशिएती, बारबरा मुशिएती और जेसन फुच्स द्वारा निर्मित, एचबीओ मैक्स का यह शो पेनीवाइज़ नाम के जोकर की ओरिजनल कहानी है, जिसका किरदार बिल स्कार्सगार्ड ने निभाया है, जो इस फ़िल्म फ्रैंचाइज़ी में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं. इसे 27 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर एंजॉय किया जा सकता है.

द विचर सीज़न 4

इस उपन्यास के लाइव-एक्शन एडेप्टेशन में, हेनरी कैविल की जगह एक नए व्हाइट वुल्फ के साथ, लियाम हेम्सवर्थ आ रहे हैं. यह सीरीज़ 2026 में एंड हो रही है, इसलिए यह शो अपने किरदारों को फिर से एक साथ ला रहा है.इसे नेटफ्लिक्स पर 30 अक्टूबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.