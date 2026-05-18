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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKaruppu BO: मंडे को 'करुप्पू' की कमाई में आई गिरावट, फिर भी बनी सूर्या की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

Karuppu BO: मंडे को 'करुप्पू' की कमाई में आई गिरावट, फिर भी बनी सूर्या की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

Karuppu Highest Grosser Film: तमिल सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर चौथे दिन भी कमाल का बिजनेस किया. ये एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं पहले सोमवार की कमाई.

By : राहुल यादव | Updated at : 18 May 2026 11:10 PM (IST)
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तमिल सिनेमा की हिट फिल्म बन चुकी 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. फिल्म को दर्शकों की ओर से शानदार रिस्पांस मिल रहा है, जिसका फायदा इसकी कमाई पर देखने के लिए मिल रहा है. मूवी ने पहले दो तीन दिनों में वर्ल्डवाइड 100 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन में 50 करोड़ का आंकड़ा पर तमिल सिनेमा में नया रिकॉर्ड सेट किया साथ ही अब मंडे को भी इसने कमाल कर दिखाया है.

135 करोड़ के पार पहुंची 'करुप्पू'!

फिल्म 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर मंडे चौथे दिन शानदार बिजनेस किया. हालांकि, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने के लिए मिली लेकिन फिर भी इसने बेहतरीन प्रदर्शन किया और सूर्या के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अर्ली ट्रेंड्स में वर्ल्डवाइड चौथे दिन 15 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है, जिसके बाद फिल्म का बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ के पार पहुंच गया है.  

यह भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ी 'राजा शिवाजी', 'सैराट' को पछाड़ बनी मराठी की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'सिंघम 2' को पछाड़ा

'करुप्पू' सोमवार के कलेक्शन के बाद सूर्या के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने एक्टर की अभी तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म 'सिंघम 2' को पछाड़ दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 124 करोड़ (वर्ल्डवाइड) था, जिसे 'कंगुवा' तक नहीं पछाड़ पाई थी. जबकि वो बड़े बजट की बिग फ्लॉर फिल्म थी.

'करुप्पू' का डे-वाइज वर्ल्डवाइड कलेक्शन

डे 1- 29 करोड़
डे 2- 46 तकरोड़
डे 3- 46 करोड़
डे 4- 20 करोड़ (आनुमानित) 

यह भी पढ़ें: 1800 करोड़ कमाने के बाद भी मात खा गई 'धुरंधर 2'! नहीं तोड़ पाई 'धुरंधर' का ये रिकॉर्ड

इंडिया में 100 करोड़ से इतनी दूर 'करुप्पू'

इतना ही नहीं, तमिल फिल्म 'करुप्पू' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार बिजनेस किया. सैकनिल्क के अनुसार, इसने पहले सोमवार चौथे दिन 14.30 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 82.30 करोड़ पहुंच गया है. जबकि फिल्म को सिर्फ दो भाषाओं तमिल (69.80 करोड़) और तेलुगु (12.50 करोड़) में ही रिलीज किया गया है. फिल्म को इंडिया में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री के लिए अभी 18 करोड़ और कमाने होंगे. 

गौरतलब है कि 'करुप्पू' में सूर्या के साथ ही एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी अहम रोल में हैं और दोनों की केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर फैंस का दिल जीत लिया है. तृषा की सादगी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है.


(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 18 May 2026 10:16 PM (IST)
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