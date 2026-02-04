'नारी नारी नादुमा मुरारी' एक फील-गुड रोमांटिक कॉमेडी है जिसने थिएटर में दर्शकों का दिल जीता. वहीं फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब फाइनली इसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर लिया है. यानी आप इसे अपने घरों में बैठकर आराम से देख सकते हैं. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म ओटीटी पर कहां रिलीज हुई है.

'नारी नारी नादुमा मुरारी' ओटीटी पर कहां देखें?

थिएटर में जबरदस्त परफॉर्म करने के बाद, 'नारी नारी नादुमा मुरारी' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है. ये फिल्म 4 फरवरी, 2026 से अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है.यह फिल्म ओरिजिनल तेलुगु वर्जन में उपलब्ध है, और इसे हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया गया है.

बता दें कि इस फिल्म ने 14 जनवरी, 2026 को संक्रांति के त्योहार के मौसम में सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और इसे दर्शकों से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 24 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया था.

'नारी नारी नादुमा मुरारी' प्लॉट

'नारी नारी नादुमा मुरारी' एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है जो ह्यूमर को दिल को छू लेने वाले पलों के साथ मिलाती है. कहानी गौतम के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार शरवानंद ने निभाया है, जो एक आर्किटेक्ट है और साक्षी वैद्य द्वारा निभाई गई नित्या का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, IMDb सिनॉप्सिस में कहा गया है, "दो महिलाओं के बीच फंसा एक युवा एक कॉम्पलिकेटेड लव ट्रायंगल में फंसा है. इस दौरान वह इमोशंस और लाइफ चेजिंग फैसलों से भी जूझता है जो उसके रोमांटिक और पारिवारिक दोनों रिश्तों को प्रभावित करते हैं." कहानी में रोमांस, फैमिली ड्रामा और ढेर सारी कॉमेडी है, जो इसे पूरे परिवार के लिए देखने में मजेदार बनी है.

'नारी नारी नादुमा मुरारी' स्टार कास्ट

'नारी नारी नादुमा मुरारी' में शरवानंद, साक्षी वैद्य और संयुक्ता मेनन ने लीड रोल प्ले किया है. सपोर्टिंग कलाकारों में वेनेला किशोर, सत्या और नेल्लोर सुदर्शन जैसे टैलेंटेड कलाकार शामिल हैं, जो कई सीन में कॉमेडी का तड़का लगाते हैं. इसे राम अब्बाराजू ने डायरेक्ट किया है, जो दिलचस्प और मज़ेदार फैमिली फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं.