शाहरुख खान ने मन्नत के बाहर फैंस से नहीं की मुलाकात, वजह बताते हुए कहा- 'माफी मांगता हूं'

शाहरुख खान आज अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उनके घर मन्नत के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा है. सुबह से ही फैंस किंग खान से मिलने का इंतजार कर रहे थे. लेकिन शाहरुख खान ने मन्नत के बाहर आकर फैंस से अपनी मुलाकात कैंसिल कर दी है. उन्होंने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी है और फैंस से ना मिलने की वजह भी बताई है.

शाहरुख खान ने एक्स पर लिखा- 'अधिकारियों ने मुझे सलाह दी है कि मैं बाहर आकर आप सभी प्यारे लोगों का अभिवादन नहीं कर पाऊंगा, जो मेरा इंतजार कर रहे हैं. मैं आप सभी से दिल से माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे बताया गया है कि भीड़ कंट्रोल करने से जुड़ी समस्याओं की वजह से और सभी की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है.'

Have been advised by authorities that I will not be able to step out and greet all you lovely people who have been waiting for me.

My deepest apologies to all of you but have been informed that it is for the overall safety of everyone due to crowd control issues.



Thank you for… — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 2, 2025

'आप सभी से मिलने और प्यार बांटने का...'

किंग खान ने पोस्ट में आगे फैंस से ना मिल पाने पर अफसोस जाहिर किया है. उन्होंने लिखा- 'समझने के लिए शुक्रिया और यकीन मानिए... मुझे आपसे मिलने की जितनी याद आएगी, उससे कहीं ज्यादा मुझे आपकी कमी खलेगी. आप सभी से मिलने और प्यार बांटने का बेसब्री से इंतजार था. आप सभी को प्यार.'

बता दें कि शाहरुख खान ने अपनी फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ अलीबाग के फार्महाउस में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इसके बाद वो फैंस से मिलने मन्नत पहुंचे थे. हालांकि ऐसा नहीं हो सका.

'किंग' का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज

शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर फैंस को पहले ही एक खास तोहफा दे दिया था. आज उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया गया है जिसमें उनका जबरदस्त लुक देखने को मिला. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.