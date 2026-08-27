अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी 'माइकल', जानें- कब और कहां होगी रिलीज?

किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बायोपिक ‘माइकल’ फाइनली ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में जाफर जैक्शन ने माइकल का किरदार निभाया है. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में भी अच्छा परफॉर्म किया था. चलिए यहां जानते हैं ‘माइकल’ ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

‘माइकल’ ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज होगी?

बता दें कि माइकल जैक्सन की बायोपिक 29 अगस्त 2026 से जियो हॉटस्टार पर 'द पीकॉक हब' पर स्ट्रीम होगी. रिलीज़ की तारीख इस प्रीमियर को और भी खास बनाती है क्योंकि इस दिन माइकल जैक्सन की बर्थ एनिवर्सरी है. एंटोनी फुक्वा के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली म्यूजिकल फिल्म है.

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डिजिटल प्रीमियर से पहले जियो हॉटस्टार ने इंस्टाग्राम पर माइकल जैक्सन के फैन्स के लिए एक खास ट्रेलर शेयर किया. प्लेटफ़ॉर्म ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, "हर लेजेंड की एक शुरुआत होती है. यह उस लेजेंड की शुरुआत है. उन मूव्स का जश्न मनाएं जिन्होंने दुनिया को अपना दीवाना बना लिया, उस म्यूजिक का जिसने पीढ़ियों को डिफाइन किया, और उस सबके पीछे के सफर का 'माइकल' 29 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर 'द पीकॉक हब' पर स्ट्रीम होगी. अंग्रेज़ी और हिंदी में अवेलेबल"

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'माइकल' ओटीटी पर हिंदी-इंग्लिश में हो रही रिलीज

यह फ़िल्म माइकल जैक्सन के शुरुआती सालों और दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक आइकॉन में से एक बनने तक के उनके शानदार सफर को दिखाती है. भारतीय दर्शक माइकल को अंग्रेजी और हिंदी में देख पाएंगे, जिससे देश भर के फैन्स के लिए यह बायोपिक ड्रामा देखना आसान हो जाएगा. इस ओटीटी प्रीमियर को दिवंगत सिंगर और म्यूजिक व पॉप कल्चर में उनके बेमिसाल योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर पेश किया जा रहा है.

'माइकल' स्टार कास्ट

'माइकल' में माइकल जैक्सन के भतीजे जाफ़र जैक्सन स्क्रीन पर मशहूर सिंगर का किरदार निभाते नज़र आएँगे। कास्ट में निया लॉन्ग, कीलिन डुरेल जोन्स, लॉरा हैरियर, जेसिका सुला, माइक मायर्स, माइल्स टेलर और कोलमैन डोमिंगो भी शामिल हैं.

'माइकल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'माइकल' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था. इसने भारत में सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 71.09 करोड़ की नेट कमाई की थी जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 83.62 करोड़ रुपये रहा था.

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