Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीअब ओटीटी पर धमाल मचाएगी 'माइकल', जानें- कब और कहां होगी रिलीज?

अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी 'माइकल', जानें- कब और कहां होगी रिलीज?

माइकल जैक्शन की बायोपिक 'माइकल' अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रहा है. यहां जान सकते हैं ये किस प्लेटफॉर्म पर किस दिन रिलीज होगी?

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 27 Aug 2026 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बायोपिक ‘माइकल’ फाइनली ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में जाफर जैक्शन ने माइकल का किरदार निभाया है. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में भी अच्छा परफॉर्म किया था. चलिए यहां जानते हैं ‘माइकल’ ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

माइकल’ ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज होगी?
बता दें कि माइकल जैक्सन की बायोपिक 29 अगस्त 2026 से जियो हॉटस्टार  पर 'द पीकॉक हब' पर स्ट्रीम होगी. रिलीज़ की तारीख इस प्रीमियर को और भी खास बनाती है क्योंकि इस दिन माइकल जैक्सन की बर्थ एनिवर्सरी है. एंटोनी फुक्वा के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली म्यूजिकल फिल्म है.

ये भी पढ़ें:-यश की 'टॉक्सिक' ने रचा इतिहास, पहले ही दिन 100 करोड़ के हुई पार, प्रभास की 4 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे

डिजिटल प्रीमियर से पहले जियो हॉटस्टार ने इंस्टाग्राम पर माइकल जैक्सन के फैन्स के लिए एक खास ट्रेलर शेयर किया. प्लेटफ़ॉर्म ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, "हर लेजेंड की एक शुरुआत होती है. यह उस लेजेंड की शुरुआत है. उन मूव्स का जश्न मनाएं जिन्होंने दुनिया को अपना दीवाना बना लिया, उस म्यूजिक का जिसने पीढ़ियों को डिफाइन किया, और उस सबके पीछे के सफर का 'माइकल' 29 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर 'द पीकॉक हब' पर स्ट्रीम होगी. अंग्रेज़ी और हिंदी में अवेलेबल"

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)

'माइकल' ओटीटी पर हिंदी-इंग्लिश में हो रही रिलीज
यह फ़िल्म माइकल जैक्सन के शुरुआती सालों और दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक आइकॉन में से एक बनने तक के उनके शानदार सफर को दिखाती है. भारतीय दर्शक माइकल को अंग्रेजी और हिंदी में देख पाएंगे, जिससे देश भर के फैन्स के लिए यह बायोपिक ड्रामा देखना आसान हो जाएगा. इस ओटीटी प्रीमियर को दिवंगत सिंगर और म्यूजिक व पॉप कल्चर में उनके बेमिसाल योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर पेश किया जा रहा है. 

'माइकल' स्टार कास्ट
'माइकल' में माइकल जैक्सन के भतीजे जाफ़र जैक्सन स्क्रीन पर मशहूर सिंगर का किरदार निभाते नज़र आएँगे। कास्ट में निया लॉन्ग, कीलिन डुरेल जोन्स, लॉरा हैरियर, जेसिका सुला, माइक मायर्स, माइल्स टेलर और कोलमैन डोमिंगो भी शामिल हैं.

'माइकल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'माइकल' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था. इसने भारत में सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 71.09 करोड़ की नेट कमाई की थी जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 83.62 करोड़ रुपये रहा था.

ये भी पढ़ें:-टॉक्सिक'ने बिगाड़ा 'आवारापन 2' का खेल, 13वें दिन लाखों में सिमटी कमाई

Published at : 27 Aug 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Michael
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी 'माइकल', जानें- कब और कहां होगी रिलीज?
अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी 'माइकल', जानें- कब और कहां होगी रिलीज?
ओटीटी
‘बंदर’ से ‘बबीता रिपोर्टिंग’ तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को OTT पर आ रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज, रक्षाबंधन वीकेंड पर करें बिंज वॉच
ओटीटी
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'टॉक्सिक'? जानें- डिटेल्स
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'टॉक्सिक'? जानें- डिटेल्स
ओटीटी
OTT पर आ रही 99 करोड़ कमा चुकी 'अल्फा', कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
OTT पर आ रही 99 करोड़ कमा चुकी 'अल्फा', कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
Advertisement

वीडियोज

Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी किया ये काम
Salman Khan के 38 Years Celebration पर आएगा The Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
इंडिया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
क्रिकेट
धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये...
धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये
बॉलीवुड
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों की तस्वीर आई सामने
अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों की तस्वीर आई सामने
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
Home Tips
Vegetable Storage: फ्रिज में गलने लगती हैं सब्जियां? 1 आसान हैक से हफ्तों रखें फ्रेश
फ्रिज में गलने लगती हैं सब्जियां? 1 आसान हैक से हफ्तों रखें फ्रेश
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget