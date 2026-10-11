साउथ की ये हैं 5 सबसे डरावनी फिल्में, OTT पर देखकर कांप उठेगी रूह

हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो साउथ की ये फिल्में आपके होश उड़ाने के लिए काफी हैं. साल 2025 और 2026 में रिलीज हुई इन फिल्मों में डर, रहस्य और खौफनाक घटनाओं का ऐसा तड़का है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे.

'डाइज इराए' से लेकर 'द राजा साब' तक, इन फिल्मों को आप ओटीटी पर घर बैठे देख सकते हैं.

'डाइज इराए'

साल 2025 में रिलीज हुई 'डाइज इराए' एक मलयालम हॉरर-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में प्रणव मोहनलाल, सुष्मिता भट और शाइन टॉम चाको हैं. फिल्म रोहन नाम के एक शख्स की कहानी है, जो एक पुरानी क्लासमेट की मौत के बाद अलौकिक घटनाओं और डरावनी शक्तियों का सामना करता है. फिल्म जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.

'द डोर'

'द डोर' एक तमिल हॉरर-थ्रिलर फिल्म है, जो 2025 को रिलीज हुई थी. फिल्म में भावना मेनन, गणेश वेंकटरामन, जयप्रकाश और श्रीरंजनी हैं. फिल्म एक आर्किटेक्ट महिला की कहानी है जो एक शापित कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर एक बेचैन आत्मा के संपर्क में आती है. फिल्म जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है.

'द राजा साब'

'द राजा साब' 2026 को रिलीज हुई थी. फिल्म में प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और बोमन ईरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी है, जो अपने दादा की तलाश करते हुए एक रहस्यमयी और भुतिया हवेली तक पहुंच जाता है. फिल्म हिंदी समेत कई भाषाओं में जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.

'ईशा'

2025 में रिलीज हुई 'ईशा' एक तेलुगु हॉरर-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में हेबह पटेल, अदित अरुण, अखिल राज उद्देमारी और सिरी हनमंथ लीड रोल में हैं. फिल्म चार दोस्तों की कहानी है, जो अंधविश्वास और भूत-प्रेत से जुड़े दावों की सच्चाई उजागर करने की कोशिश करते हैं. इसी दौरान उनका सामना डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं से होता है. फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.

'महाराजा हॉस्टेल'

'महाराजा हॉस्टेल' मलयालम हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जो 2026 को रिलीज हुई थी. फिल्म में साजिन चेरुकायिल, अखिल शाह, शरथ बाबू, ऐन मारिया और चित्रा नायर जैसे कलाकार हैं. फिल्म तीन इंजीनियरिंग स्टूडेंड की कहानी है, जो कम खर्च में रहने के लिए एक हॉस्टल में जाते हैं. वहां उनका सामना डरावनी और अलौकिक घटनाओं से होता है. फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.