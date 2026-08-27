टॉक्सिक'ने बिगाड़ा 'आवारापन 2' का खेल, 13वें दिन लाखों में सिमटी कमाई

इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' अब भारत में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के करीब है हाल ही में यह 'धुरंधर 2' के बाद 2026 में बॉलीवुड की दूसरी सुपर-डुपर हिट फिल्म बन गई है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली है. हालांकि रिलीज के 13वें दिन रॉकिंग स्टार यश की नई रिलीज टॉक्सिक ने इसका खेल बिगाड़ दिया. चलिए यहां 'आवारापन 2' की 13वें दिन की कमाई जानते हैं.

13वें दिन कितना रहा 'आवारापन 2' का कलेक्शन

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी 'आवारापन 2' का टिकट विंडो पर खूब दबदबा रहा है. इसने रिलीज के 12 दिनों में धाकड़ कमाई की है लेकिन बुधवार से, इसे हिंदी बेल्ट में 'टॉक्सिक' से भी मुकाबला करना पड़ा और इस वजह से इसकी कमाई को तगड़ा नुकसान हुआ है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'आवारापन 2'ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 0.90 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की 13 दिनों की कुल नेट कमाई अब 143.45 करोड़ रुपये हो गई है.

वहीं इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 171.20 करोड़ रुपये हुआ है.

विदेशों में, फ़िल्म ने 13वें दिन 0.25 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी ओवरसीज की कमाई अब तक 31.55 करोड़ रुपये हुई है.

वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म की 13 दिनों की कुल कमाई 202.75 करोड़ रुपये हो गई है.

'आवारापन 2' ने सलमान की बॉडीगार्ड को दी मात

'आवारापन 2' की कमाई में 13वें दिन जबरदस्त मंदी देखी गई. फिर भी इस फिल्म ने सलमान खान की साल 2011 में आई फिल्म बॉडीगार्ड के 142 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. इसी के साथ ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की 85वीं फिल्म बन गई है.

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'आवारापन 2' क्या छू पाएगी 150 करोड़ का आंकड़ा

'आवारापन 2' को रिलीज के 13वें दिन टॉक्सिक रिलीज से झटका लगा है और इसकी कमाई लाखों में सिमट गई. इन सबके बीच ये फिल्म 150 करोड़ का आंकड़ा छूने से 6.55 करोड़ रुपये दूर है. उम्मीद है कि तीसरे वीकेंड तक ये फिल्म इस आंकड़े को पार कर जाएगी. फिलहाल देखने वाली बात होगी कि तीसरे वीकेंड तक ये फिल्म कितनी कमाई कर पाती है.

'आवारापन 2' के बारे में

'आवारापन 2' साल 2007 में आई 'आवारापन' की सीक्वल है. इसे नितिन कक्कड़ ने निर्देशित किया है. फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा दिशा पाटनी, शबाना आजमी और पूरन गब्बी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसका सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से क्लैश हुआ था.

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