Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटॉक्सिक'ने बिगाड़ा 'आवारापन 2' का खेल, 13वें दिन लाखों में सिमटी कमाई

टॉक्सिक'ने बिगाड़ा 'आवारापन 2' का खेल, 13वें दिन लाखों में सिमटी कमाई

इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' की कमाई की रफ्तार बुधवार को पटरी से उतर गई. दरअसल यश की नई रिलीज 'टॉक्सिक' ने इस फिल्म का सारा खेल बिगाड़ दिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 27 Aug 2026 10:54 AM (IST)
Preferred Sources

इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' अब भारत में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के करीब है हाल ही में यह 'धुरंधर 2' के बाद 2026 में बॉलीवुड की दूसरी सुपर-डुपर हिट फिल्म बन गई है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली है. हालांकि रिलीज के 13वें दिन रॉकिंग स्टार यश की नई रिलीज टॉक्सिक ने इसका खेल बिगाड़ दिया. चलिए यहां 'आवारापन 2' की 13वें दिन की कमाई जानते हैं.

13वें दिन कितना रहा 'आवारापन 2' का कलेक्शन
नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी 'आवारापन 2' का टिकट विंडो पर खूब दबदबा रहा है. इसने रिलीज के 12 दिनों में धाकड़ कमाई की है लेकिन बुधवार से, इसे हिंदी बेल्ट में 'टॉक्सिक' से भी मुकाबला करना पड़ा और इस वजह से इसकी कमाई को तगड़ा नुकसान हुआ है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'आवारापन 2'ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 0.90 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 13 दिनों की कुल नेट कमाई अब 143.45 करोड़ रुपये हो गई है.
  • वहीं इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 171.20 करोड़ रुपये हुआ है.
  • विदेशों में, फ़िल्म ने 13वें दिन 0.25 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी ओवरसीज की कमाई अब तक 31.55 करोड़ रुपये हुई है.
  • वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म की 13 दिनों की कुल कमाई 202.75 करोड़ रुपये हो गई है.

'आवारापन 2' ने सलमान की बॉडीगार्ड को दी मात
'आवारापन 2' की कमाई में 13वें दिन जबरदस्त मंदी देखी गई. फिर भी इस फिल्म ने सलमान खान की साल 2011 में आई फिल्म बॉडीगार्ड के 142 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. इसी के साथ ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की 85वीं फिल्म बन गई है.

ये भी पढ़ें:-Toxic Movie Review: यश का धांसू स्वैग और खूनी एक्शन, लेकिन कमजोर कहानी ने बिगाड़ा खेल

'आवारापन 2' क्या छू पाएगी 150 करोड़ का आंकड़ा
'आवारापन 2' को रिलीज के 13वें दिन टॉक्सिक रिलीज से झटका लगा है और इसकी कमाई लाखों में सिमट गई. इन सबके बीच ये फिल्म 150 करोड़ का आंकड़ा छूने से 6.55 करोड़ रुपये दूर है. उम्मीद है कि तीसरे वीकेंड तक ये फिल्म इस आंकड़े को पार कर जाएगी. फिलहाल देखने वाली बात होगी कि तीसरे वीकेंड तक ये फिल्म कितनी कमाई कर पाती है.

'आवारापन 2' के बारे में
'आवारापन 2' साल 2007 में आई 'आवारापन' की सीक्वल है. इसे नितिन कक्कड़ ने निर्देशित किया है. फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा दिशा पाटनी, शबाना आजमी और पूरन गब्बी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसका सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से क्लैश हुआ था. 

ये भी पढ़ें:-यश की 'टॉक्सिक' ने रचा इतिहास, पहले ही दिन 100 करोड़ के हुई पार, प्रभास की 4 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे

 

Published at : 27 Aug 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Awarapan 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'टॉक्सिक' ने ओपनिंग डे पर दुनियाभर में की बंपर कमाई, ध्वस्त किया 'जवान' का रिकॉर्ड
'टॉक्सिक' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में डंका, तोड़ा 'जवान' का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
टॉक्सिक'ने बिगाड़ा 'आवारापन 2' का खेल, 13वें दिन लाखों में सिमटी कमाई
टॉक्सिक'ने बिगाड़ा 'आवारापन 2' का खेल, 13वें दिन लाखों में सिमटी कमाई
बॉलीवुड
कौन थे अंकित बालियान? जिनकी जिम के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर की गई हत्या
कौन थे अंकित बालियान? जिनकी जिम के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर की गई हत्या
बॉलीवुड
सलमान खान ने कुकू कोहली के निधन पर जताया दुख, पत्नी अरुणा ईरानी को दी हिम्मत
सलमान खान ने कुकू कोहली के निधन पर जताया दुख, पत्नी अरुणा ईरानी को दी हिम्मत
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रात 12 से सुबह 6 तक बंद रहेगा Insta-Facebook, Meta का बड़ा फैसला
रात 12 से सुबह 6 तक बंद रहेगा Insta-Facebook, Meta का बड़ा फैसला
बिहार
नेपाल बाढ़: अलर्ट! बिहार में पानी बढ़ा तो इन इलाकों में रोक दी जाएंगी ट्रेनें
नेपाल बाढ़: अलर्ट! बिहार में पानी बढ़ा तो इन इलाकों में रोक दी जाएंगी ट्रेनें
विश्व
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'PM मोदी हम आपके...'
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'थैंक्यू PM मोदी'
क्रिकेट
रहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास
रहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
हिमंत बिस्वा-किरेन रिजिजू की मीटिंग, बोले- 'आप सबको पता है कि...'
हिमंत बिस्वा-किरेन रिजिजू की मीटिंग, बोले- 'आप सबको पता है कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, यूपी के 33 जिलों में अलर्ट
सीतापुर में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, यूपी के 33 जिलों में अलर्ट
Home Tips
Matchbox Storage Tips: मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स
मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget