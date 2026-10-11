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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'शोले' से 'दीवार' तक, अमिताभ बच्चन की 5 शानदार फिल्में, ओटीटी पर देखना न भूलें

'शोले' से 'दीवार' तक, अमिताभ बच्चन की 5 शानदार फिल्में, ओटीटी पर देखना न भूलें

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है. आइए उनके 84वें जन्मदिन के मौके पर उनकी टॉप 4 फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 02:44 PM (IST)
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बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज 11 अक्टूबर को अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं. पांच दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार फिल्मों से हिंदी सिनेमा में खास पहचान बनाई है. 

'शोले' से 'दीवार' तक, उनकी कई फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं बिग बी की ऐसी ही 5 शानदार फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

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'शोले'

  • आइकॉनिक फिल्म शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था. 
  • फिल्म में धर्मेंद्र (वीरू), अमिताभ बच्चन (जय), संजीव कुमार (ठाकुर), अमजद खान (गब्बर सिंह), हेमा मालिनी (बसंती) और जया बच्चन (राधा) नजर आए थे.
  • फिल्म की कहानी जय और वीरू की है, जिन्हें ठाकुर गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए रामगढ़ गांव बुलाता है.
  •  शोले को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

शोले' से 'दीवार' तक, अमिताभ बच्चन की 5 शानदार फिल्में, ओटीटी पर देखना न भूलें

'डॉन'

  • 'डॉन' फिल्म 12 मई 1978 को रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन चंद्रा बारोट ने किया था.
  • फिल्म में अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, प्राण और इफ्तेखार लीड रोल  में थे.
  • फिल्म की कहानी डॉन नाम के एक खतरनाक अपराधी और उसके हमशक्ल विजय की है, जो पुलिस की मदद करने के लिए डॉन की जगह लेता है.
  • फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अवेलेबल है.

शोले' से 'दीवार' तक, अमिताभ बच्चन की 5 शानदार फिल्में, ओटीटी पर देखना न भूलें

'दीवार'

  • 'दीवार' फिल्म 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था.
  •  फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा रॉय, परवीन बाबी और नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में थे.
  • फिल्म दो भाइयों विजय और रवि की कहानी है, जिनके रास्ते बचपन के बाद अलग-अलग हो जाते हैं. विजय अपराध की दुनिया में चला जाता है, जबकि उसका भाई रवि पुलिस अधिकारी बनता है. 
  • फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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'ब्लैक'

  • 'ब्लैक' फिल्म 4 फरवरी 2005 को रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था.
  • फिल्म में अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी और आयशा कपूर मुख्य भूमिकाओं में थीं.
  • फिल्म एक ऐसी लड़की मिशेल की कहानी है, देख और सुन नहीं सकती है, जिसे उसके शिक्षक देबराज सहाय मुश्किलों से लड़ना और जिंदगी को समझना सिखाते हैं.
  • फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

शोले' से 'दीवार' तक, अमिताभ बच्चन की 5 शानदार फिल्में, ओटीटी पर देखना न भूलें

'जंजीर'

  • 'जंजीर' फिल्म 1973 को रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था.
  • फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, प्राण और अजीत मुख्य भूमिकाओं में थे.
  • फिल्म इंस्पेक्टर विजय खन्ना की कहानी है, जो बचपन में अपने माता-पिता की हत्या देखने के बाद अपराधियों से बदला लेने और न्याय दिलाने के लिए पुलिस अधिकारी बनता है.
  • फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 11 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
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