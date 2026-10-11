'शोले' से 'दीवार' तक, अमिताभ बच्चन की 5 शानदार फिल्में, ओटीटी पर देखना न भूलें

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज 11 अक्टूबर को अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं. पांच दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार फिल्मों से हिंदी सिनेमा में खास पहचान बनाई है.

'शोले' से 'दीवार' तक, उनकी कई फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं बिग बी की ऐसी ही 5 शानदार फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

'शोले'

आइकॉनिक फिल्म शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था.

फिल्म में धर्मेंद्र (वीरू), अमिताभ बच्चन (जय), संजीव कुमार (ठाकुर), अमजद खान (गब्बर सिंह), हेमा मालिनी (बसंती) और जया बच्चन (राधा) नजर आए थे.

फिल्म की कहानी जय और वीरू की है, जिन्हें ठाकुर गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए रामगढ़ गांव बुलाता है.

शोले को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'डॉन'

'डॉन' फिल्म 12 मई 1978 को रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन चंद्रा बारोट ने किया था.

फिल्म में अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, प्राण और इफ्तेखार लीड रोल में थे.

फिल्म की कहानी डॉन नाम के एक खतरनाक अपराधी और उसके हमशक्ल विजय की है, जो पुलिस की मदद करने के लिए डॉन की जगह लेता है.

फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अवेलेबल है.

'दीवार'

'दीवार' फिल्म 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था.

फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा रॉय, परवीन बाबी और नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में थे.

फिल्म दो भाइयों विजय और रवि की कहानी है, जिनके रास्ते बचपन के बाद अलग-अलग हो जाते हैं. विजय अपराध की दुनिया में चला जाता है, जबकि उसका भाई रवि पुलिस अधिकारी बनता है.

फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'ब्लैक'

'ब्लैक' फिल्म 4 फरवरी 2005 को रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था.

फिल्म में अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी और आयशा कपूर मुख्य भूमिकाओं में थीं.

फिल्म एक ऐसी लड़की मिशेल की कहानी है, देख और सुन नहीं सकती है, जिसे उसके शिक्षक देबराज सहाय मुश्किलों से लड़ना और जिंदगी को समझना सिखाते हैं.

फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

'जंजीर'