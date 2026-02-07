हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीMSVPG OTT Release: चुपचाप 375 करोड़ कमा गई 70 साल के सुपरस्टार की फिल्म, अब ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे

Mana Shankara Varaprasad Garu OTT Release : चिरंजीवी की हालिया रिलीज मन शंकरा वारा प्रसाद गारू ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया, अब ये ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Feb 2026 09:07 AM (IST)
Preferred Sources

अनिल रविपुडी द्वारा लिखित और निर्देशित, 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' में मेगास्टार चिरंजीवी के साथ वेंकटेश दग्गुबाती, नयनतारा और कैथरीन ट्रेसा ने अहम रोल प्ले किया है. इस संक्रांति रिलीज फिल्म को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला और इसी के साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया. यहां तक की सनी देओल की बॉर्डर 2 की सुनामी के आगे भी इस फिल्म ने जमकर कमाई की और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर चुपचाप 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया. साल की पहली सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी ये फिल्म अब ओटीटी रिलीज की तैयारी कर रही है.. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकेंगे? 

'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद, तेलुगु ब्लॉकबस्टर 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' का फैंस ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. फाइनली इस फिल्म की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स आ गई है. बता दें कि ये फिल्म  11 फरवरी को ZEE5 पर अपना ग्रैंड डिजिटल डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस प्लेटफॉर्म ने चिरंजीवी-नयनतारा स्टारर फिल्म के एक्सक्लूसिव डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए हैं, जो इस सीज़न की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में से एक बनकर उभरी है.

वहीं प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी ओटीटी रिलीज की डेट भी कंफर्म कर दी है. पोस्ट में लिखा गया है, "11 फरवरी है! अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, मेगा विक्टोरियस ब्लॉकबस्टर आपसे 11 फरवरी को मिलेगी सिर्फ Zee5 पर."बता दें कि 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, मराठी और बंगाली में स्ट्रीम होगी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE5 Telugu (@zee5telugu)

'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' का प्लॉट और कहानी
यह फैमिली एंटरटेनर इमोशन, ह्यूमर और रिश्तों पर आधारित है, साथ ही इसमें ज़बरदस्त ड्रामा भी है. एक्शन, कॉमेडी, इमोशन और फैमिली ड्रामा का ब्लेंड, यह फिल्म एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर (चिरंजीवी) की कहानी है जो अपने अलग हो चुके परिवार की रक्षा करता है और इस दौरान प्यार, ज़िम्मेदारी और पछतावे को फिर से पाता है. चिरंजीवी की शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और नयनतारा की जबरदस्त पॉपुलैरिटी के कारण, फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है. 

'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
चिरंजीवी ने 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' के साथ 2026 की अपनी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है, जो अब उनकी अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म भी बन गई है। नई फ़िल्मों के रिलीज़ होने के बावजूद, यह तेलुगु एक्शन कॉमेडी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' ने रिलीज के 26वें दिन 42 लाख रुपये की कमाई की है. जिसके बाद इस फिल्म का भारत में 26 दिनों का कुल कलेक्शन 210.77 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं थिएटर में 25 दिन बाद, फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 375 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. 

Published at : 07 Feb 2026 09:05 AM (IST)
Chiranjeevi Nyanthara Mana Shankara Varaprasad Garu
