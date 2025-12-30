मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इस हफ्ते ओटीटी दर्शकों के लिए कई रोमांचक और नई फिल्में लेकर आ रही है. अलग-अलग जॉनर की ये फिल्में दर्शकों को एक फ्रेश कंटेंट एक्सपीरियंस देने वाली हैं. अगर आप थिएटर से हटकर घर बैठे कुछ नया और दमदार देखने की सोच रहे हैं, तो ये अपकमिंग मलयालम मूवीज आपकी वॉचलिस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. कहानी, एक्टिंग और कंटेंट के मामले में ये फिल्में ओटीटी पर खास चर्चा बटोर सकती हैं.

एको

फिल्म ‘एको’ एक मिस्ट्री थ्रिलर है, जिसका निर्देशन दिनजीत अय्याथन ने किया है. इस फिल्म में संदीप प्रदीप, बियाना मोमिन, सिम झी फेई, विनीथ और बिनु पप्पू अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म ‘एको’ की कहानी केरल-कर्नाटक बॉर्डर के पास कत्तुकुन्नू के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में रहने वाली बुज़ुर्ग महिला मलाठी चेडाथी के इर्द-गिर्द घूमती है. ये फिल्म 31 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. सस्पेंस से भरपूर ये फिल्म ओटीटी पर थ्रिलर पसंद करने वाले दर्शकों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है.

निधियुम भूतवुम

फिल्म ‘निधियुम भूतवुम’ एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री कॉमेडी थ्रिलर है, जिसका निर्देशन साजन जोसेफ ने किया है. इस फिल्म में अनीश जी मेनन, अस्वथ लाल, मुहम्मद रफ्फी, विष्णु गोविंदन, नायरा निहार और भासी वैकोम अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. कहानी तीन युवा मैकेनिक दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी बाइक वर्कशॉप को एक ऐसे होमस्टे में शिफ्ट करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां भूत-प्रेत का साया है. ये फिल्म 30 दिसंबर से SunNXT पर स्ट्रीम होगी और हॉरर के साथ हल्की कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक दिलचस्प विकल्प है.

इथिरी नेरम

फिल्म ‘इथिरी नेरम’ एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसका निर्देशन प्रशांत विजय ने किया है. इस फिल्म में रोशन मैथ्यू, जारिन शिहाब, नंधु और कृष्णन बालकृष्णन अहम भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म 31 दिसंबर 2025 से SunNXT पर स्ट्रीम होगी. कहानी कॉलेज के पुराने प्रेमी अनिश और अंजना के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कई सालों बाद अचानक तिरुवनंतपुरम में एक रात के लिए फिर से मिलते हैं. ड्रिंकिंग पार्टी के बाद दोनों साथ सफर पर निकल पड़ते हैं.

इनोसेंट

फिल्म ‘इनोसेंट’ एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा है, जिसका निर्देशन सतीश थानवी ने किया है. इस फिल्म में अल्थाफ सलीम, अनारकली मारिक्कर, अज़ीज़ नेदुमंगाड, जोमोन ज्योति और नाजू मुदीन अहम भूमिकाओं में हैं. कहानी विनोद नाम के 29 साल के युवक की है, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में एक प्लानिंग ऑफिस में क्लर्क के तौर पर काम करता है. विनोद बेहद अनुशासित और रूटीन में जीने वाला इंसान है और उसकी सगाई रेजिथा से हो चुकी है, जो एविएशन की स्टूडेंट है. विनोद की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है, जब एक लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उसे गंभीर फूड पॉइजनिंग हो जाती है. ये फिल्म Saina Play पर देखी जा सकती है.