हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारश्मिका मंदाना दोस्तों के साथ इस जगह मनाएंगी नया साल, फोटोज देख फैंस बोले- 'विजय कहां है?'

रश्मिका मंदाना दोस्तों के साथ इस जगह मनाएंगी नया साल, फोटोज देख फैंस बोले- 'विजय कहां है?'

Rashmika Mandanna: रश्मिका मंदाना इन दिनों दोस्तो और आनंद देवेरकोंडा संग रोम में वेकेशन एंजॉय करती नजर आ रही हैं. रश्मिका ने ट्रिप की कुछ तस्वीरें शेयर कीं हैं, जहां फैंस कॉमेंट्स कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Dec 2025 12:58 PM (IST)
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. विजय देवरकोंडा के साथ उनकी शादी की अटकलें तेज हैं. इसी बीच रश्मिका ने रोम ट्रिप की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं. तस्वीरों में विजय देवरकोंडा के भाई आनंद देवरकोंडा भी दिखे, जिसे देखकर फैंस का ध्यान वहीं अटक गया. इसके बाद दोनों को लेकर अटकलें फिर से बढ़ गई हैं.

रश्मिका मंदाना ने शेयर की तस्वीरें
रश्मिका मंदाना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें उन्होंने न्यू ईयर के मौके पर दोस्तों के साथ अपनी रोम ट्रिप की झलक दिखाई. तस्वीरों में रश्मिका रोम की खूबसूरती का आनंद लेती नजर आईं. कभी ऐतिहासिक इमारतों के पास पोज देती दिखीं तो कभी सर्दियों की धूप में रिलैक्स करती हुई. इसके अलावा उन्होंने कुछ वीडियो भी पोस्ट किए, जिनमें वो रोम की सड़कों पर पोज करती, अपनी दोस्त के साथ टहलती और गर्ल गैंग के साथ डांस करती नजर आईं. साफ है कि रश्मिका ने इस ट्रिप को खूब एंजॉय किया.

वहीं उनकी इन शेयर की गई एक फोटो में आनंद देवरकोंडा भी  नजर आए. तस्वीर में रश्मिका और आनंद एक-दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखते दिखे, जिसे कैमरे ने खूबसूरती से कैद कर लिया. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रश्मिका ने कैप्शन में लिखा, 'रोम सो फार'. आनंद देवरकोंडा की मौजूदगी के बाद फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कहीं विजय देवरकोंडा भी रश्मिका के साथ वेकेशन पर तो नहीं हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

फैंस के रिएक्शन
उनकी इन फोटोज पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक फैन ने कमेंट किया, 'विजय कहां हैं?' तो दूसरे ने लिखा, 'विजय भी वहीं हैं.' किसी ने मजाक में लिखा, 'कैमरामैन विजय देवरकोंडा.' वहीं एक और यूजर ने पूछा, 'क्या किसी ने रश्मिका के चश्मे में विजय को देखा?' जबकि एक फैन ने लिखा, 'अक्का, विजय को भी फोटो में ले लो.'

कहां हुई पहली मुलाकात
बता दें, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की पहली मुलाकात फिल्म ‘गीता गोविंदम’ के सेट पर हुई थी. यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके बाद दोनों ने साल 2019 में फिल्म ‘डियर कॉमरेड’ में भी साथ काम किया. ऑन-स्क्रीन के साथ-साथ ऑफ-स्क्रीन भी दोनों की बॉन्डिंग ने उनके रिश्ते को लेकर चर्चाओं को हवा दे दी. जल्द ही रश्मिका और विजय को कई बार साथ देखा गया. फैंस ने उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स में भी एक जैसे बैकग्राउंड नोटिस किए. इतना ही नहीं, रश्मिका का विजय के फैमिली फंक्शन्स में नजर आना भी इन अफवाहों को और मजबूत करता गया.


रश्मिका मंदाना दोस्तों के साथ इस जगह मनाएंगी नया साल, फोटोज देख फैंस बोले- 'विजय कहां है?

 जल्द रचाएंगे शादी ?
इसी साल अक्टूबर में दोनों ने प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए. हालांकि, इसके बाद से दोनों ने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा. लेकिन फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ के एक इवेंट में विजय का रश्मिका के लिए खास अंदाज लोगों की नजरों से नहीं बच पाया.

अब कपल के एक करीबी सूत्र ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी को उदयपुर के एक पैलेस में होने वाली है. दोनों ने वहीं की एक हेरिटेज प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है. सगाई की तरह ही शादी भी बेहद इंटिमेट रखी जाएगी, जिसमें सिर्फ परिवार और खास दोस्त ही शामिल होंगे.

Published at : 30 Dec 2025 12:58 PM (IST)
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
Embed widget