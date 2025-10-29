दिल्ली की राजगद्दी के लिए लड़ाई....‘महारानी 4’ का ट्रेलर रिलीज, हुमा कुरैशी मचाएंगी तहलका

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की ‘महारानी 4’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. हुमा कुरैशी महारानी 4 के साथ एक बार फिर ओटीटी पर तूफान लाने के लिए तैयार हैं. इसका नया ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया है. इस सीजन में पहले से भी ज्यादा राजनीतिक षड्यंत्र देखने को मिल रहे हैं. भारती देवी को धोखे का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, वो हार नहीं मानने वाली हैं, बल्कि पीएम की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश करेंगी.

दिल्ली की राजगद्दी की लड़ाई

‘महारानी 4’ का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें इस बार भारती देवी अकेली नहीं, बल्कि अपने कुनबे के साथ दिख रही हैं. सीरीज में भारती सिंह की बेटी और बेटे की एंट्री हो चुकी है. भारती सिंह की बेटी का किरदार श्वेता प्रसाद ने निभाया है, जो मां की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इस बार भारती देवी दिल्ली की राजगद्दी यानी प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई लड़ती दिखेंगी.

सीरीज में ट्विस्ट ये भी है कि 10 साल पुराने केस में भारती देवी को फंसाने की कोशिश की जाएगी. अब भारती देवी इन परिस्थितियों से कैसे लड़ती हैं, ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा.

View this post on Instagram A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

कब आएगी महारानी 4?

‘महारानी 4’ को सात नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम किया जाएगा. गौर करने वाली बात ये भी है कि सीरीज को बिहार चुनाव के दौरान स्ट्रीम करने का फैसला लिया गया. 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव हैं और 7 नवंबर से दर्शक सीरीज को देख पाएंगे. ‘महारानी' का हर सीजन बिहार की राजनीति पर बना है और बिहार चुनाव के दौरान सीरीज को रिलीज करना मेकर्स को फायदा पहुंचा सकता है.

बता दें कि 'महारानी' के तीनों सीजन को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है. पहले सीजन में भारती देवी अकेली सत्ता और अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करती दिखीं थी, लेकिन अब उनका पूरा परिवार उनके साथ है, जो बिहार की राजनीति में उथल-पुथल लेकर आएगा. हालांकि भारती सिंह का बेटा बिहार का सीएम बनना चाहता है, ऐसे में भारती देवी अपने परिवार की अंदरूनी लड़ाई भी लड़ती दिखेंगी.

इस बार सीरीज में कुछ नए चेहरों को भी जोड़ा गया है. इस बार सीरीज में श्वेता बसु, प्रमोद पाठक, शार्दुल भारद्वाज, अमित सियाल, कनी कुसरुति और विनीत कुमार जैसे कलाकारों को भी शामिल किया गया है.