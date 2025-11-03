ओटीटी नहीं देख रहे लोग? सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो को भी मिले इतने कम व्यूज

ओटीटी पर कई तरह के कंटेंट अवेलेबल होते हैं जिन्हें हर जॉनर के ऑडियंस के मुताबिक बनाया जाता है. लेकिन पिछले हफ्ते ओटीटी की फिक्शन सीरीज की व्यूअरशिप रिपोर्ट हैरान कर देने वाली हैं.

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई सीरीज रिलीज हुईं जिन्हें काफी पसंद किया गया लेकिन ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच इन सीरीज के व्यूअरशिप में गिरावट दर्ज की है. यहां जानिए पूरी डिटेल.

पिछले हफ्ते की टॉप 5 ओटीटी फिक्शन सीरीज

1. महाभारत : एक धर्मयुद्ध

हाल ही में ये नई एआई जनरेटेड सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर रिलीज हुई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से मेकर्स ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत के सभी किरदारों को जीवंत किया है. 25 अक्टूबर से ये सीरीज जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है. ऑडियंस ने भी इसका काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है लेकिन बीते हफ्ते इसके व्यूज में गिरावट देखने को मिली है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इस फिक्शन सीरीज को 1.6 मिलियन व्यूज मिले हैं.



2. कुरुक्षेत्र

ये सीरीज 10 अक्टूबर को रिलीज हुई. इस सीरीज में भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं देखा गया. बल्कि अनुमतियों की मदद से मेकर्स ने 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध को 18 अलग–अलग महारथियों के नजरिए से दिखाया है. नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज को काफी पसंद किया गया और बीते दिनों व्यूअरशिप के मामले में ये नंबर 1 रही. लेकिन पिछले हफ्ते सीरीज को सिर्फ 1.3 मिलियन व्यूज ही मिले.



3. द विचर सीजन 4

हॉलीवुड की ये सीरीज भी पिछले तीन सीजन्स से ऑडियंस के दिल में राज कर रहे है. रिलीज के पहले इसे लेकर काफी बज बन रहा था लेकिन अब बीते हफ्ते इसके व्यूवरशिप में गिरावट देखने को मिली है. 30 अक्टूबर को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. लेकिन इस लेटेस्ट सीजन में फैंस इस सीरीज के ओजी स्टार हेनरी कैविल को काफी मिस कर रहे हैं. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक सीरीज को महज 1.1 मिलियन व्यूज मिले हैं.



4. पुलिस पुलिस

जिओ हॉटस्टार पर ये तमिल कॉमेडी ड्रामा 19 सितंबर को रिलीज हुई. इस सीरीज की कहानी में दो पुलिस अधिकारियों के बारे में दिखाया गया है. दोनों अफसर अपने थाने में आने वाले छोटे–छोटे केस सॉल्व करते हैं. जैसे –जैसे सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है उसी तरह आपको इसमें ट्विस्ट भी देखने को मिलता है. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार बीते हफ्ते इस सीरीज को 1 मिलियन व्यूज मिले हैं.



5. आई टी : वेलकम टू डेरी

ये हॉलीवुड सीरीज 26 अक्टूबर को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज हुई. बता दें, ये सीरीज स्टीफन किंग की नोवेल पर आधारित फिल्मों 'इट' का प्रीक्वल है. इस सीरीज की कहानी में आपको हॉरर के साथ थ्रिल का भी परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा. इस सीरीज का पहला एपिसोड 26 अक्टूबर को रिलीज हुआ तो वहीं दूसरा एपिसोड 31 अक्टूबर को रिलीज किया गया. इसे पॉजिटिव रिव्यूज तो मिले लेकिन व्यूअरशिप के मामले में ये सीरीज पीछे रह गई. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार इस फिक्शन सीरीज को 0.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.

