शिवकार्तिकेयन स्टारर फिल्म 'मद्रासी' 5 सितंबर, 2025 को सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज़ हुई थी. फिल्म की शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद इसकी कमाई में गिरावट आती चली गई और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. वहीं अब, सिनेमाघरों में एक महीना पूरा करने से पहले ही ये फिल्म डिजीटल डेब्यू करने जा रही है. चलिए जानते है ये फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज हो रही है?

ओटीटी पर मद्रासी को कब और कहां देखें?

बता दें कि दो लोग मद्रासी को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए हैं वे अब इस फिल्म को घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. शुक्रवार को, स्ट्रीमिंग दिग्गज प्राइ वीडियो के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर "मद्रासी" की रिलीज़ की तारीख की घोषणा करते हुए एक वीडियो जारी किया गया. वीडियो में शिवकार्तिकेयन एक कार्डबोर्ड लिए खड़े हैं और एक-एक करके कार्ड बोर्ड बदलते जाते हैं. जिससे खुलासा होता हैं, यह फिल्म 1 अक्टूबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होगी. इस वीडियो के साथ पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "अपने सच्चे मद्रासी के साथ एक मैड राइड के लिए तैयार हो जाइए. मद्रासी ऑनप्राइम, 1 अक्टूबर."

मद्रासी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

मद्रासी ने भारत में 13.65 करोड़ और दुनिया भर में 21 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी. ये अमरन के बाद शिवकार्तिकेयन के लिए दूसरे सबसे बड़े ओपनिंग डे का रिकॉर्ड है. उसके बाद से, इसकी कमाई में गिरावट देखी गई है. फिल्म ने सिनेमाघरों में 62 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया है.

मद्रासी की कहानी और स्टार कास्ट

तमिलनाडु के बैकग्राउंड पर बेस्ड, 'मद्रासी' रघु नाम के एक कार शोरूम कर्मचारी की कहानी है, जो एक रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, जिसके कारण उसे लगता है कि अजनबी उसके खोए हुए रिश्तेदार हैं. रघु को एनआईए अधिकारी एक सिलेंडर गैस फैक्ट्री में भेजता है, फिर एक घातक गुप्त मिशन शुरू होता है. शिवकार्तिकेयन के अलावा इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत, विद्युत जामवाल, शब्बीर कल्लारकल, बीजू मेनन और विक्रांत ने भी अहम रोल प्ले किया है. विद्युत के तीखे एक्शन सीन्स और अनिरुद्ध रविचंदर के धमाकेदार म्यूजिक को दर्शकों से अच्छी रिस्पॉन्स मिला लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई.