हॉलीवुड ट्रेनर से ली ट्रेनिंग, 'अल्फा' के लिए इस तरह सुपर-एजेंट बनीं आलिया भट्ट

आलिया भट्ट की जिस फिल्म का उनके फैंसको बेसब्री से इंतजार है वो फिल्म बस चंद घंटों बाद दुनियाभर के सिनेमाघरों में उतरने वाली है. एक्शन से भरपूर उनकी फिल्म 'अल्फा' रिलीज के लिए एक दम तैयार खड़ी है. ट्रेलर में आलिया दमदार और तगड़ा एक्शन करते हुई नजर आई थीं, जिसने फैंस में भी जोश भर दिया था. लेकिन अल्फा में एक्ट्रेस यूं ही खतरनाक और दबंग नजर नहीं आ रहीं हैं. उनके दमदार एक्शन के पीछे हॉलीवुड ट्रेनर का हाथ है. आइए जानते हैं कि आखिर अल्फा के लिए उन्होंने किससे ट्रेनिंग ली है.

हॉलीवुड ट्रेनर से ली ट्रेनिंग

टीजर के बाद आलिया भट्ट को फिल्म के ट्रेलर में भी दर्शकों ने दमदार एक्शन करते हुए देखा था. वो अकेली कई लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आई थीं. सुपर एजेंट बनकर कभी दुश्मनों पर चाकू से वार किए तो कभी बंदूक की गोली से दुश्मन का सीना छलनी कर दिया था. आलिया इतनी निडर और दबंग हॉलीवुड ट्रेनर जेसन नोविएलो की वजह से नजर आई हैं. आलिया को अल्फा के लिए जेसन नोविएलो ने तैयार किया है.

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शरवरी को भी जेसन नोविएलो ने किया तैयार

न सिर्फ आलिया भट्ट को बल्कि अल्फा की एक अन्य एक्ट्रेस शरवरी वाघ को भी जेसन नोविएलो ने ही तैयार किया है. बॉलीवुड की दोनों ही हसीनाओं को उन्होंने कड़ी और तगड़ी ट्रेनिंग दी है. नतीजा ये रहा कि दोनों ही दमदार और दबंग लुक से फैंस का दिल जीत ले गईं और फिल्म के लिए उनकी एक्साइटमेंट में भी इजाफा कर दिया.

जेसन नोविएलो के बारे में जानिए

मार्शल आर्ट्स और इंटरनेशनल स्टंट परफॉर्मेंस वर्ल्ड में जेसन नोविएलो एक बड़ा और चर्चित नाम है. वो कई कई बार वर्ल्ड चैंपियन मार्शल आर्टिस्ट रहे हैं. उनके पास इस फील्ड में 30 सालों से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने हॉलीवुड की 'बुलेट ट्रेन', 'फ़्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक: बैलेरीना' और 'जॉन विक' जैसी कई बड़ी फिल्मों के लिए काम किया है.

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100 करोड़ में बनी है अल्फा

यशराज फिल्म की अल्फा के प्रोड्यसूर आदित्य चोपड़ा हैं और इसका डायरेक्शन शिव रवैल ने किया है. विकिपीडिया के मुताबिक इसका बजट करीब 100 करोड़ रुपये है. सेंसर बोर्ड ने अल्फा को U/A सर्टिफिकेट दिया है. 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म में ऋतिक रोशन कैमियो करते हुए नजर आएंगे.