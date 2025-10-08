Lokah Chapter 1 OTT release: कब और कहां रिलीज होगी दुलकर सलमान की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर की जबरदस्त कमाई
Lokah Chapter 1 OTT Release: दुलकर सलमान की फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा सिनेमाघरों पर छाई हुई है. अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है.
मलयालम फिल्मों का इस समय खूब बोलबाला है. इन फिल्मों की कहानी हटकर होने की वजह से लोगों को खूब पसंद आ रही है. हाल ही में कल्याणी प्रियदर्शनी की फिल्म लोका चैप्टर-1 चंद्रा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म आते ही सिनेमाघरों पर छा गई और करोड़ों का बिजनेस कर डाला है. लोका चैप्टर-1 चंद्रा सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. इसकी ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है.
दुलकर सलमान के प्रोडक्शन में बनीं लोका चैप्टर 1-चंद्रा में कल्याणी प्रियदर्शनी अहम किरदार निभाती नजर आईं हैं. इस फिल्म में उन्होंने फीमेल सुपरहीरो का किरदार निभाया है. ये फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है. लोका को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है मगर इसकी कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है.
कब और कहां होगी रिलीज
123 तेलुगू डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक लोका चैप्टर -1 चंद्रा 23 अक्टूबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है. हालांकि अभी तक मेकर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है. फैंस इसके ओटीटी पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब ओटीटी रिलीज की रिपोर्ट आने के बाद से फैंस खुश हो गए हैं.
TWIST: #LokahChapter1: Streaming From OCTOBER 23rd On Jio HOTSTAR🦇💥#KalyaniPriyadarshan | #Naslen | #SandyMaster | #TovinoThomas | #DulquerSalmaan | #JakesBejoy | #DominicArun 😎✌️⭐#LokahChapter1Chandra#LokahChapter1OnJioHotstar#LokahChapter1ChandraOnJioHotstar pic.twitter.com/8rd2cGfhqf— OTT STREAM UPDATES (@newottupdates) October 7, 2025
बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई
लोका चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में एंट्री कर चुकी है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र ने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. साथ ही मलयालम इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म भी बन गई है. इसके साथ ही ये 2025 की छठी 300 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली फिल्म बन गई है.
ये भी पढ़ें: Indian Idol 16: इस दिन से शुरू होने जा रहा है 'इंडियन आइडल' का नया सीजन, जानें कब और कहां देखें
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL