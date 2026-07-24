'लॉक अप 2: सच या सजा' में एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में आकांक्षा ने अपने पति गौरव खन्ना को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया. शो में गौरव की सरप्राइज एंट्री को लेकर आकांक्षा खुश नजर नहीं आईं. उन्होंने गौरव को 'अजनबी' बताते हुए कहा कि उनके आने से उन्हें कोई खास खुशी नहीं हुई.

'लॉक अप 2' में पति गौरव की एंट्री से खुश नहीं आकांक्षा

दरअसल हाल ही के एपिसोड में धीरज धूपर की पत्नी विन्नी अरोड़ा गेस्ट के तौर पर आई थीं. इसके बाद आकांक्षा चमोला, शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा इस बारे में बात करती नजर आईं. इसी दौरान आकांक्षा ने कहा कि गौरव खन्ना की जगह उनके माता-पिता या उनका पालतू कुत्ता भी आ जाता, तो वो कहीं ज्यादा खुश होतीं.

बताचीत में श्रेया कालरा ने आकांक्षा से कहा, 'तुम्हारा भी आ गया, इसका भी आ गया. मुझे भी थोड़ी देर के लिए मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए.' इस पर आकांक्षा ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'मेरा तो एक्स आया था. वरुण (लैला) भी हंस रहा था, कह रहा था, 'तेरा फैमिली कहां आया? तेरे पास तो एक अजनबी आया था.' आकांक्षा की ये बात सुनकर वहां मौजूद श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे और खुद आकांक्षा भी जोर-जोर से हंसने लगीं.

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आकांक्षा ने आगे कहा, 'उससे (गौरव) अच्छा होता कि मेरे परिवार में से कोई आ जाता.' जब श्रेया ने उनसे इसकी वजह पूछी, तो उन्होंने कहा, 'मुझे उस वक्त अपने किसी अपने की जरूरत थी. मुझे उनके लिए नहीं, बल्कि अपने सुकून और कम्फर्ट के लिए किसी करीबी से मिलना था.'

'गौरव खन्ना से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता'

आकांक्षा ने आगे कहा, 'अगर मेरी मम्मी, पापा या फिर मेरा कुत्ता ही मुझसे मिलने आ जाता, तो मैं ज्यादा खुश होती.' उनकी ये बात सुनते ही श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और दोनों जोर-जोर से हंसने लगीं.

आकांक्षा के बयान पर भड़के लोग

आकांक्षा का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग उनपर भड़कते नजर आ रहे हैं. कुछ का कहना है कि ये सब सर्खियों में रहने के लिए कर रही है. वहीं कुछ ने बोला कि शर्म आनी चाहिए आकांक्षा को.













ले रहे हैं तलाक

बता दें कि 'लॉक अप 2' के प्रीमियर एपिसोड में ही आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया था कि वो और गौरव खन्ना तलाक से रहे हैं. दोनों एक साल से अलग रह रहे हैं. शो के एक एपिसोड में आकांक्षा ने ये भी कहा था कि उन्हें बच्चे न चाहिए. वहीं, एक दूसरे एपिसोड में उन्होंने बताया कि गौरव उनकी बाइसेक्शुअलिटी के बारे में जानते थे और उन्होंने इसे अपनाया भी.

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बता दें कि आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना ने साल 2016 में कानपुर में धूमधाम से शादी की थी. करीब 10 साल साथ रहने के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया.