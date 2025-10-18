ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' देश और दुनियाभर में धुआंधार परफॉर कर रही है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 670 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है और क्षेत्रीय सिनेमा के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर, फिल्म ने 490 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और उम्मीद है कि यह अपने तीसरे शनिवार यानी, 18 अक्टूबर तक 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी.

'थामा' की रिलीज़ से पहले इसे और ज़्यादा कमाई करने के लिए एक और अच्छा वीकेंड मिल गया. लेकिन दिवाली के बाद, इसकी रफ़्तार को झटका लग सकता है और नई रिलीज़ थामा से इसे कड़ी टक्कर मिल सकती है. इन सबके बीच 'कांतारा: चैप्टर 1' सिनेमाघरों में भारी भीड़ खींच रही है, लेकिन इसके डिजिटल रिलीज़ को लेकर अटकलें भी तेज़ हैं. चलिए जानते हैं ये कब और कहां डिजिटल डेब्यू करेगी.

ओटीटी पर कब और कहां आएगी 'कांतारा चैप्टर 1'

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने की उम्मीद है और कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम सहित कई भारतीय भाषाओं में अवेलेबल होगी. इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि हिंदी डब वर्जन सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लगभग आठ हफ़्ते बाद आ सकता है, हालाँकि स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

आमतौर पर, थिएटर और ओटीटी रिलीज के बीच की ड्यूरेशन 6 से 8 हफ्ते के बीच होने की उम्मीद है और डिजिटल रूप से 'कांतारा' की रिलीज की तारीख कथित तौर पर 30 अक्टूबर, 2025 है. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इसकी भारी सफलता को देखते हुए, ओटीटी रिलीज की तारीख को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि इसे सिनेमाघरों में परफॉर्म करने के लिए और ज्यादा स्पेस मिल सके.

'कांतारा: चैप्टर 1' सिनेमाघरों में छाई हुई है

ऐसा लगता है कि फैंल को इंतज़ार करने के मूड में है, क्योंकि 'कांतारा: चैप्टर 1' स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और रिपिट दर्शकों के साथ सिनेमाघरों में छाई हुई है. कोस्टल कर्नाटक की रहस्यमय लोककथाओं पर आधारित, यह फिल्म ज़बरदस्त एक्शन, ज़बरदस्त भावनाओं और अमेजिंग सीन्स का ब्लेंड है. फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अलावा जयराम, रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया ने अहम रोल प्ले किया है.