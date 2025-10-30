हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीJolly LLB 3 OTT: एक नहीं ओटीटी के दो प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

Jolly LLB 3 OTT: एक नहीं ओटीटी के दो प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

Jolly LLB 3 OTT Release: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा ने सिनेमाघरों में खूब धमाल मचाया अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकेंगे?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Oct 2025 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

‘जॉली एलएलबी’ मोस्ट पॉपुलर कोर्ट रूम ड्रामा फ्रेंचाइजी है. इसके पहले पार्ट में अरशद वारसी ने लीड रोल प्ले किया था जबकि ‘जॉली एलएलबी 2’ में अक्षय कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी. वहीं इस साल रिलीज हुई फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट ‘जॉली एलएलबी 3’ में अरशद और अक्षय कुमार दोनों ने खूब धमाल मचाया.  इस डार्क कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा ने दर्शकों ने खूब एंटरटेन किया और इसी के साथ ये मेकर्स के लिए एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस साबित हुई. वहीं अब ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है. जानते हैं इसे ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं ?

जॉली एलएलबी 3 ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
‘जॉली एलएलबी 3’ को क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. ना केवल इसकी दिलचस्प कहानी की सराहना की गई बल्कि इसके ह्यूमर टोन, थीम और स्टार कास्ट की इम्प्रेसिव एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई. वहीं जो लोग इस मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि वे अब इसे घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय कर सकेंगे. दरअसल ये फिल्म एक नहीं बल्कि दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है. जी हां, येकोर्टरूम ड्रामा फिल्म 14 नवंबर से ओटीटी पर स्ट्रीम होगी.  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

जॉली एलएलबी 3बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
‘जॉली एलएलबी 3’ को सिनेमाघरों में देश और दुनियाभर के दर्शकों से काफी शानदार रिस्पॉन्स मिला था इसकी के साथ इसने धुआंधार कमाई भी की थी. सैकनिल्क के मुताबिक ‘जॉली एलएलबी 3’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 116.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 139.3 करोड़ रुपये रहा था. वहीं वर्ल्डवाइड ‘जॉली एलएलबी 3’ ने 170.8 करोड़ कमाए थे.

जॉली एलएलबी 3’ के बारे में
सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित यह फिल्म पॉपुलर जॉली एलएलबी सीरीज़ की तीसरी कड़ी है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव भी हैं. फिल्म को समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है. 

 

 

Published at : 30 Oct 2025 11:40 AM (IST)
Akshay Kumar Arshad Warsi Jolly Llb 3
