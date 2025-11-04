एक्सप्लोरर
Hollywood OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर मौज करेंगे हॉलीवुड लवर्स, रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्में-सीरीज
Hollywood OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर कई नए हॉलीवुड शोज और फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स', 'मैक्सटन हॉल सीजन 2' से लेकर 'मैंगो' तक शामिल है.
ओटीटी सब्सक्राइबर्स अगर हॉलीवुड फिल्में और शोज देखने के शौकीन हैं, तो इस हफ्ते वो अपना फुल पैसा वसूल कर पाएंगे. क्योंकि इस हफ्ते ओटीटी पर हॉलीवुड की कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स', 'मैक्सटन हॉल सीजन 2','माई सिस्टर्स हसबैंड' से लेकर 'मैंगो' और 'ऑल इज फेयर' समेत 7 हॉलीवुड फिल्में और शोज अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देने वाली है.
1. द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स
- 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' एक एक्शन साई फाई फिल्म है जो 25 जुलाई को सिनेमाघरो में रिलीज हुई थी.
- 1960 के दशक की रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक दुनिया पर बेस्ड इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 2250 करोड़ रुपए कमाए थे.
- 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' में वैनेसा किर्बी, पेड्रो पास्कल और जोसेफ क्विन जैसे स्टार्स नजर आए हैं.
- मैट शाकमैन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अब 5 नवंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
मैक्सटन हॉल सीजन 2
- मार्टिन श्रेयर के डायरेक्शन में बनी सीरीज 'मैक्सटन हॉल सीजन 2' भी इसी हफ्ते ओटीटी पर आ रही है.
- इस सीरीज में डैग्नी डेवाथ, प्रोस्कैट मदनी और अन्ना लूसिया गुस्टमैन जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं.
- 'मैक्सटन हॉल सीजन 2' प्राइम वीडियो पर 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी.
माई सिस्टर्स हसबैंड
- एमेका मदु की 'माई सिस्टर्स हसबैंड' एक इंडोनेशियन रोमांटिक ड्रामा है.
- ये सीरीज 3 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.
- 'माई सिस्टर्स हसबैंड' में ओवेन अगुडीग्वु, त्चिदी चिकेरे, और चुक्वुनवुको नेन्ना डेमिलोला लीड रोल में हैं.
ऑल इज फेयर
- रयान मर्फी के डायरेक्शन वाली सीरीज 'ऑल इज फेयर' भी ओटीटी पर आ गई है.
- किम कार्दशियन और सारा पॉलसन स्टारर ये शो 4 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.
जस्ट एलिस
- रोमांटिक-ड्रामा सीरीज 'जस्ट एलिस' में वेरोनिका ओरोज्को और सेबेस्टियन कार्वाजल लीड रोल में हैं.
- इस सीरीज को कैटालिना हर्नांडेज और राफेल मार्टिनेज मोरेनो ने डायरेक्ट किया है.
- 'जस्ट एलिस' 5 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है.जैकब एलोर्डी, मिया गोथ
फ्रेंकस्टीन
- जैकब एलोर्डी और मिया गोथ स्टारर 'फ्रेंकस्टीन' एक हॉरर-साई फाई फिल्म है.
- गिलर्मो डेल टोरो के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
मैंगो
- मेहदी अवाज के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'मैंगो' भी 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.
- फिल्म में जोसेफिन पार्क, डार सलीम और जोसेफिन चावरिया होजबर्ज अहम रोल में नजर आएंगे.
