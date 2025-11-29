प्राइम वीडियो पर रिलीज हुईं हॉलीवुड की ये शानदार फिल्में, बिंज वॉचिंग का बना लीजिए प्रोग्राम

ओटीटी पर हर दिन नई फिल्मों की एंट्री होती रहती है. अब हॉलीवुड की तीन फिल्में भी प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी हैं जो ऑडिएंस के लिए एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकती है. सभी की कहानी एक से बढ़कर एक है. तो अब अपने वीकेंड के प्लान को कर लीजिए ऑल सेट. जानें इन फिल्मों के बारे में.

प्राइम वीडियो पर जरूर देखें ये फिल्में

1. द आयरन क्लॉ

प्राइम वीडियो पर न्यूली रिलीज्ड ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है. बाहर से देखने में ये नॉर्मल स्पोर्ट्स ड्रामा लगती है लेकिन इसकी कहानी बायोग्राफिकल ड्रामा से भी बढ़कर है. जैक एफ्रॉन ने इस फिल्म के जरिए अपने करियर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है. इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. फिल्म के जरिए वॉन एरिच फैमिली की कहानी दिखाई गई है जिनका रेसलिंग की दुनिया में बसा नाम है. स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें जेक एफ्रॉन के अलावा जेरेमी एलेन वाइट, हैरिस डिकिंसन, स्टेनली सिमन्स सहित कई बड़े कलाकारों ने काम किया है.

2. मिकी 17

ये एक साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है. 2025 की ये सबसे फैसिनेटिंग फिल्मों में से एक है. मेकर्स ने फिल्म में साई फाई एलिमेंट्स के साथ ह्यूमर का भी परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया है. रॉबर्ट पैटिंसन की ये फिल्म आपके वॉचलिस्ट में तो जरूर होनी चाहिए. कोरियन फिल्म 'पैरासाइट' के डायरेक्टर बॉन्ग जून हो ने ही इस फिल्म का निर्माण किया है. फिल्म की कहानी फ्यूचर में सेट है जहां मिकी बार्न्स को कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए आइस प्लैनेट पर भेजा जाता है. हर बार जब मिकी की मृत्यु होती है तब उसके पुरानी यादों के साथ एक क्लोन बन जाता है.

3. आफ्टर द हंट

ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर पहले थिएटर्स में रिलीज हुई. लेकिन की सिनेमाघरों में फिल्म को इतना प्यार नहीं मिल पाया. अब ओटीटी पर रिलीज होने के बाद जूलिया रॉबर्ट्स की ये फिल्म कमाल कर रही है. इसमें एक्ट्रेस ने अल्मा नाम की एक कॉलेज प्रोफेसर की भूमिका निभाई है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके कॉलेज की एक स्टूडेंट अल्मा के कलीग पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाती है. इसी बीच अल्मा के पास्ट का भी सीक्रेट सामने उभर कर आता है. फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स के अलावा अयो एडेबिरी और एंड्रयू गारफील्ड, माइकल स्टुहलबर्ग और क्लो सेविग्नी जैसे कलाकारों ने भी अपना योगदान दिया है.