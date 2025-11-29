बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम आज अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी खास मौके पर उनके पति और फिल्ममेकर आदित्य धर ने उन्हें बड़े ही खास अंदाज में विश किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस के लिए दिल छू लेने वाला नोट लिखते हुए बताया कि वो खुद को बेहद खुशनसीब मानते हैं कि यामी उनके जीवन में हैं और उन्हें अपनी सबसे पसंदीदा इंसान बताते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

आदित्य धर ने खास अंदाज में किया विश

अपने पोस्ट में ‘धुरंधर’ के डायरेक्टर आदित्य धर ने यामी को सिर्फ अपनी जीवनसंगिनी के रूप में ही नहीं, बल्कि उनकी दुनिया में लाए गए प्यार और गर्मजोशी के लिए भी सराहा.

उन्होंने यामी की कई खूबसूरत कैन्डिड तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, यामी. तुम मेरी सबसे पसंदीदा इंसान हो जिससे बात करना, हंसना, प्लान्स बनाना और घर लौटकर मिलना हमेशा अच्छा लगता है. तुम इतनी दयालु और देखभाल करने वाली हो. मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि इस जिंदगी को तुम्हारे साथ जी पा रहा हूं. मैं तुमसे प्यार करता हूँ!' इन तस्वीरों में यामी को खूबसूरत पहाड़ी नजारे का आनंद लेते, जिम में वर्कआउट करते और हाल ही में उनके माउंटेन गेटअवे के पल बिताते हुए देखा जा सकता है.

View this post on Instagram A post shared by Aditya Dhar (@adityadharfilms)

कहां हुए पहली मुलाकात ?

यामी गौतम और आदित्य धर की मुलाकात पहली बार 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘यूरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ के सेट पर हुई थी, जिसमें आदित्य फिल्म के डायरेक्टर थे और यामी ने अहम भूमिका निभाई थी. एक दोस्ती के रूप में शुरू हुई यह जान-पहचान धीरे-धीरे गहरे रिश्ते में बदल गई और कुछ महीने अपने रिलेशनशिप को निजी रखते हुए, यामी और आदित्य ने जून 2021 में अपनी शादी कर फैंस को चौंका दिया. 2024 में उनका रिश्ता एक और खूबसूरत मोड़ पर पहुंचा जब उनके बेटे वेदविद का जन्म हुआ.





यामी और आदित्य का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो यामी गौतम को आखिरी बार ‘हक’ में देखा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले से इंस्पायर एक प्रभावशाली ड्रामा फिल्म है. फिल्म के डायरेक्टर सुपर्ण एस. वर्मा हैं और इसमें इमरान हाशमी भी लीड रोल में थे. वहीं, आदित्य धर अपनी अपकमिंग बड़ी फिल्म ‘धुरंधर’ की रिलीज के लिए तैयार हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े स्टार्स शामिल हैं. फिल्म का ट्रेलर दर्शकों में जोश और एक्साइटमेंट पैदा कर चुका है.