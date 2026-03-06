हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेवफाई के आरोपों के बीच एक्ट्रेस तृषा कृष्णन संग दिखे थलपति विजय, पार्टी से सामने आईं तस्वीरें

बेवफाई के आरोपों के बीच एक्ट्रेस तृषा कृष्णन संग दिखे थलपति विजय, पार्टी से सामने आईं तस्वीरें

Thalapathy Vijay-Trisha Krishna Viral Video: बेवफाई के आरोपों के बीच थलपति विजय एक्ट्रेस तृषा कृष्णन संग एक शादी में पहुंचे. इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Mar 2026 10:35 AM (IST)
Preferred Sources

तमिल सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चीफ थलपति विजय हाल ही में अपनी पत्नी संगीता सोरनालिंगम द्वारा 27 साल की शादी खत्म करने के लिए तलाक की अर्जी देने के बाद सुर्खियों में छा गए थे. उनकी पत्नी ने उन पर एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के आरोप लगाए हैं. वहीं बेवफाई के आरोपों के बीच 5 मार्च को चेन्नई में थलपति विजय एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ एक शादी में पहुंचे. दोनों की साथ में एंट्री ने नेटिजन्स का ध्यान तुरंत खींचा. वहीं वेन्य़ू से उनके एंट्री करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शादी में तृषा संग पहुंचे विजय
वायरल वीडियो में विजय को एक गुलदस्ता पकड़े हुए देखा जा सकता है, जबकि एक्ट्रेस उनके पीछे-पीछे कार से उतरीं. विजय और तृषा, कल्पना सुरेश और मीनाक्षी के बेटे की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए थे. कल्पना परिवार फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से जुड़ा है. स्टेज पर, विजय और तृषा ने एक साथ पोज दिया और नए शादीशुदा कपल को फूलों के गुलदस्ते दिए. गौरतलब है कि अपनी पत्नी के साथ कानूनी लड़ाई के बीच विजय पहली बार तृषा कृष्णन संग पब्लिकली नजर आए हैं.

 

मैचिंग लुक में पहुंचे थे विजय और तृषा
विजय ने इस दौरान सिल्क शर्ट के साथ ट्रेडिशनल सिल्क वेष्टि पहनी थी, जबकि तृषा ने उसी शेड की सिल्क साड़ी पहनी थी. उनके मैचिंग लुक ने शादी में कई लोगों का ध्यान खींचा. सेलिब्रेशन के वीडियो और तस्वीरें जल्द ही इंस्टाग्राम, एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गईं, उनकी मौजूदगी और मैचिंग आउटफिट्स ने सेरेमनी को स्पॉटलाइट में ला दिया.

यूजर्स कर रहे कमेंट
वीडियो ऑनलाइन सामने आने के तुरंत बाद, नेटिजन्स भी कमेंट करने लगे. एक यूजर ने लिखा, "क्या? क्या ये रियल में हो रहा है ????????? इन सभी घटनाओं के बाद ??????? क्या वे इसे जानबूझकर कर रहे हैं ????" एक अन्य यूजर ने लिखा, "वह एक कंप्लीट मूर्ख है." अन्य लोगों को भी तृषा के साथ उनकी मौजूदगी पर निराशा जताते हुए देखा गया.

विजय की पत्नी ने एक्टर पर लगाए हैं बेवफाई के आरोप
इस बीच, संगीता ने अपनी पिटीशन में आरोप लगाया है कि विजय एक फीमेल एक्टर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में थे. पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि 2021 में, उन्हें विजय के एक एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में होने के बारे में पता चला. इसमें आगे कहा गया है कि उनके इस भरोसे के बावजूद कि रिश्ता खत्म हो जाएगा, यह कथित तौर पर बिना किसी अफ़सोस के जारी रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, और नतीजा अभी तय होना बाकी है.

बता दें कि विजय और संगीता ने अगस्त 1999 में शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं, जेसन संजय और दिव्या शाशा. हाल ही में, यह खबर आई थी कि विजय के बेटे, जेसन संजय ने अपने माता-पिता के बीच चल रही कानूनी लड़ाई के बीच उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है.

 

Published at : 06 Mar 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Thalapathy Vijay
और पढ़ें
