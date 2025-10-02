मूवी लवर्स के लिए हर शुक्रवार बेहद खास बोता है. दरअसल फ्राइडे को हमेशा कई नई फिल्में जहां सिनेमाघरों मे रिलीज़ होती हैं तो वहीं ओटीटी पर भी नई मूवीज और सीरीज का प्रीमियर होता है. इस शुक्रवार को यानी 3 अक्टूबर को भी सिलियन मर्फी की स्टीव से लेकर मलयालम भाषा की रोमांटिक थ्रिलर मैंने प्यार किया तक, बहुत कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है. तो चलिए यहां जानते हैं फ्राइडे को कौन सी नई फिल्म या सीरीज ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है.



मैंने प्यार किया

मैंने प्यार किया 2025 की एक मलयालम रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है. यह आर्यन (हृदु हारून) की कहानी है, जो निधि (प्रीति मुखुंधन) से प्यार करने लगता है, लेकिन जब निधि मदुरै में फंस जाती है और खतरे का सामना करती है, तो उनका रिश्ता मुश्किल में फंस जाता है. फैज़ल फ़ाज़िलुदीन द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में हृदु हारून, प्रीति मुखुंधन, असकर अली और रेडिन किंग्सले जैसे कलाकार हैं. ये फिल्म ओटीटी के लायंसगेट प्ले पर इस शुक्रवार से देख सकते हैं.

बिग बॉस तमिल सीज़न 9

बिग बॉस तमिल सीज़न 9 को फेमस एक्टर विजय सेतुपति होस्ट करेंगे. इस शो में 18 प्रतियोगी शामिल होंगे, जिनमें मशहूर हस्तियां और आम जनता शामिल हैं, और इन्हें 105 दिनों के लिए बाहरी दुनिया से अलग-थलग रखा जाएगा. इस शो में प्रतियोगी अपने डेली रूटीन में बिजी रहेंगे, एलिमिनेशन का सामना करेंगे और खूब टास्क करते भी दिखेंगे. साथ ही, एक नया इंटरैक्टिव ट्विस्ट भी होगा जहां दर्शकों के सवाल घर में ही उठाए जाएंगे, और ये सब "ओन्नुमे पुरियाला" (मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा) थीम के तहत होगा. बता दें कि बिग बॉस तमिल सीजन 9 का प्रीमियर इस शुक्रवार से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर होगा.

स्टीव

सिलियन मर्फी स्टारर 2025 की फ़िल्म "स्टीव" 1990 के दशक के मिड में एक स्ट्रग्लिंग रिफॉर्म स्कूल के हेड मास्टर के बारे में एक ड्रामा है, जिसे स्कूल के बंद होने और अपनी बिगड़ती मेंटल हेल्थ से जूझना पड़ता है. मैक्स पोर्टर के नॉवेल "शाइ" पर बेस्ड, "स्टीव" युवाओं और कर्मचारियों के मेंटल हेल्थ, एडिक्शन और हिंसा के के मुद्दो को एक्सप्लोर करती है. इसे शुक्रवार से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी

मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी, रयान मर्फी और इयान ब्रेनन की एंथोलॉजी सीरीज़ की तीसरी किस्त है ये 1950 के दशक के विस्कॉन्सिन के एक सीरियल किलर और कब्र चोर एड गीन (चार्ली हन्नम) की कहानी है. इसे आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार, 3 अक्टूबर से देख सकते हैं.

द लॉस्ट बस

द लॉस्ट बस, लिज़ी जॉनसन की 2021 में आई किताब "पैराडाइज़: वन टाउन्स स्ट्रगल टू सर्वाइव एन अमेरिकन वाइल्डफ़ायर" का एडेप्टेशन है. ये सर्वाइवल ड्रामा एक बस ड्राइवर केविन मैके की कहानी है, जो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर मैरी लुडविग के साथ मिलकर 22 बच्चों के एक समूह को कैलिफ़ोर्निया के 2018 कैंप फ़ायर से सुरक्षित बाहर निकालता है. इस फ़िल्म में मैथ्यू मैककोनाघी और अमेरिका फेरेरा मुख्य भूमिका में हैं. इसे फ्राइडे, 3 अक्टूबर से एप्पल टीवी + पर देख सकते हैं.

ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स

ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स एक स्पेनिश कार्यस्थल कॉमेडी सीरीज़ आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक चिड़चिड़े पशुचिकित्सक एंटोन की कहानी है। उसकी ज़िंदगी तब नाटकीय रूप से बदल जाती है जब उसे एक महंगे पालतू जानवरों की दुकान में नौकरी मिल जाती है. इसे आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फ्राइडे, 3 अक्टूबर से देख सकते हैं.