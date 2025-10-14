हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
F1 OTT release: ब्रैड पिट की ब्लॉकबस्टर F1 की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म

F1 OTT release: ब्रैड पिट की 'एफ 1' ब्लॉकबस्टर रही थी वहीं अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. जानते हैं इसे कब और कहां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Oct 2025 08:41 AM (IST)
Preferred Sources

ब्रैड पिट की F1:द मूवी ने दुनियाभर में खूब धमाल मचाया था. इस फिल्म ने भारत में भी अच्छा कारोबार किया था. सिनेमाघरों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद ये फिल्म 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई थी. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. चलिए जानते हैं ब्रैड पिट की F1:द मूवी डिजीटल कब और कहां डेब्यू करेगी?

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी F1:द मूवी
बता दें कि ऐप्पल ओरिजिनल फिल्म्स का यह टाइटल 12 दिसंबर को दुनिया भर में ऐप्पल टीवी पर रिलीज़ होगा. सोशल मीडिया पर, Apple TV ने अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में लिखा है, "F1TheMovie 12 दिसंबर से Apple TV पर एक्सक्लूसिवली स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है."

 

वर्ल्डवाइड उम्मीद से ज्यादा की कमाई
इस फिल्म ने ग्लोबल एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा कमाई की है.  इसन 629 मिलियन डॉलर से ज़्यादा कमाए और कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए. ये फिल्म  सिनेमाघरों में 168 दिनों तक और चली ब्रैड पिट के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लाइव-एक्शन फिल्म बन गई. दर्शकों और आलोचकों, दोनों ने ही इस रोमांचक ड्रामा को खूब सराहा और फिल्म को "A" सिनेमास्कोर मिला.

निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को दिए एक बयान में फिल्म को लेकर कहा, "दुनिया भर के दर्शकों को सिनेमाघरों में F1: द मूवी को पसंद करते देखना एक्साइटिंग रहा है. अब, हम Apple TV की बेजोड़ ग्लोबल रीच के जरिए इस रोमांचक, सिनेमाई सफ़र को दुनिया भर के फैंस तक पहुँचाने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं."

स्टार-स्टडेड कास्ट और असली F1 एक्शन
जोसेफ कोसिंस्की द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ब्रैड पिट के साथ डैमसन इदरीस, केरी कॉन्डन, टोबियास मेन्ज़ीस, किम बोडनिया और जेवियर बार्डेम भी हैं. F1: द मूवी को इस स्पोर्ट का ऑथेंटिक पोट्रेयल सबसे अलग बनाता है - इसे रियल ग्रांड प्रीक्स वीकेंड के दौरान फिल्माया गया था, जिसमें असली फॉर्मूला 1 रेसिंग का रोमांच कैद किया गया था.

 

14 Oct 2025
