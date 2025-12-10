ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ सीरीज ऐसी हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है.उनके जितने सीजन आ जाएं ऑडियंस को कम ही लगते हैं. इन सीरीज में से एक एमिली इन पेरिस भी है. इस सीरीज के चार सीजन आ चुके हैं और अब पांचवां सीजन आने वाला है. इस सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मेकर्स ने नए सीजन की रिलीज डेट की जानकारी दे दी है. जिसके बाद से फैंस बहुत खुश हो गए हैं. नए सीजन के रिलीज का उनसे अब इंतजार नहीं हो रहा है.

कब और कहां होगी रिलीज

एमिली इन पेरिस की बात करें तो ये सीरीज 18 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर सीरीज का पोस्टर शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है. उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा-अपने फोन को रोमिंग पर रखें, एमिली इन पेरिस सीजन 5 देखें, 18 दिसंबर को रिलीज हो रहा है, सिर्फ़ नेटफ्लिक्स पर.

फैंस हुए खुश

नेटफ्लिक्स का ये पोस्ट देखने के बाद फैंस बेहद खुश हो रहे हैं. वो इस पोस्ट पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- बहुत देर से इंतजार कर रही थी. दूसरे ने लिखा-क्रिसमस का काम बन गया. एक ने लिखा- ये कितनी खूबसूरत लग रही है.

ये है कहानी

एमिली इन पेरिस एक ऐसी लड़की की कहानी है जो शिकागो से पेरिस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आती है. वो एक फैशन फर्म में बतौर मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव काम करती हैं. ये सीरीज लिली कॉलिंस की लाइफ के इर्द-गिर्द ही घूमती नजर आई है. उसकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर लव लाइफ तक के बारे में.

ये है स्टारकास्ट

एमिली इन पेरिस की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें लिली कॉलिंस के साथ लुकास ब्रेवो, एशली पार्क, कैमिली रजात, युजेनियो फ्रांसेचीनी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इस सीरीज में 10 एपिसोड हैं. सारे एपिसोड 18 दिसंबर को ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएंगे.

