OTT पर मचेगा बवाल, नेटफ्लिक्स पर आ रहा है एकता कपूर का ‘लॉक अप’ सीजन 2

एकता कपूर अपने रियलिटी शो ‘लॉकअप ’ का नया सीजन नेटफ्लिक्स पर लेकर आ रही हैं, जो एक खास और बड़े क्रिएटिव कोलैबोरेशन का हिस्सा है. ये साझेदारी बालाजी टेलीफिल्म्स और नेटफ्लिक्स दोनों के लिए एक बड़ा माइलस्टोन मानी जा रही है. एकता कपूर द्वारा बनाया गया ‘लॉकअप ’ अपने अनोखे कॉन्सेप्ट, रॉ इमोशंस, तेज टकराव और सर्वाइवल-बेस्ड गेमप्ले की वजह से पहले ही दर्शकों के बीच खास पहचान बना चुका है.

‘लॉकअप’ सीजन 2 का हुआ ऐलान

आने वाला सीजन नेटफ्लिक्स पर और बड़े स्केल, ट्विस्ट्स और नए फॉर्मेट के साथ प्रीमियर होगा, जिसे खास तौर पर दर्शकों को लगातार बांधे रखने के लिए तैयार किया गया है. इस नए सीजन का ऐलान नेटफ्लिक्स की ग्लोबल कंटेंट स्लेट प्रेजेंटेशन के दौरान किया गया, जहां ‘लॉकअप ’ को एक अनस्क्रिप्टेड टाइटल के तौर पर पेश किया गया.

लॉकअप 2 को लेकर बोलीं एकता कपूर

एकता कपूर ने इस कोलैबोरेशन को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे कंटेंट बनाना जरूरी है, जो दर्शकों के साथ-साथ क्रिएटर्स को भी चुनौती दे. उन्होंने कहा, 'एक क्रिएटर के तौर पर हमें ऐसी कहानियां गढ़नी चाहिए जो सोचने पर मजबूर करें. ‘लॉकअप ’ बिल्कुल यही करता है, ये सवाल उठाता है, बातचीत शुरू करता है और बिना किसी फिल्टर के सच्चाई दिखाता है.

नेटफ्लिक्स के साथ ये साझेदारी हमें अपने इस विजन को और बड़े स्तर पर ले जाने का मौका देती है, जहां बेबाक सोच और निडर कहानी कहने को अहमियत दी जाती है. ये पोस्टर सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि स्केल, कंटेंट और साझा क्रिएटिव सोच से बनी इस पार्टनरशिप का स्टेटमेंट है.'

लॉकअप सीजन 1 के बार में

बता दें, पिछले सीजन की होस्ट बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत लॉक थी. स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने ‘लॉकअप ’ के पहले सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की थी. फिनाले में उन्होंने पायल रोहतगी को हराकर सबसे ज्यादा पब्लिक वोट्स हासिल किए थे. जीत के साथ मुनव्वर को 20 लाख रुपये की इनामी राशि, एक कार और इटली का ऑल-एक्सपेंसेज-पेड ट्रिप भी मिला था.

ये रियलिटी शो जेल जैसे माहौल में सेट किया गया था, जहां 20 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया और अपने फॉर्मेट की वजह से शो ने खूब सुर्खियां बटोरीं. शो में पूनम पांडे, करणवीर बोहरा, अली मर्चेंट, जीशान खान, मंदाना करीमी, निशा रावल, सारा खान, विनीत कक्कड़, बबीता फोगाट, स्वामी चक्रपाणि, तहसीन पूनावाला, सिद्धार्थ शर्मा, प्रिंस नरूला और चेतन हंसराज जैसे कई चर्चित चेहरे नजर आए थे.