हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी‘ईशा’ की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने, जानिए कब और कहां देख पाएंगे ये हॉरर थ्रिलर

‘ईशा’ की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने, जानिए कब और कहां देख पाएंगे ये हॉरर थ्रिलर

Eesha OTT Release: हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘ईशा’ को लेकर ओटीटी रिलीज की बड़ी अपडेट सामने आई है. फिल्म पहले भारत के बाहर ओटीटी पर स्ट्रीम हो गई थी लेकिन अब मेकर्स ने भारत में भी रिलीज की घोषणा कर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘ईशा’ इन दिनों काफी चर्चा में है. ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसमें लीड रोल में हेबा पटेल नजर आई हैं. रिलीज से पहले फिल्म का काफी प्रमोशन किया गया था जिस वजह से लोगों के बीच इसे लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ था. हालांकि रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले है. किसी ने इसकी कहानी की तारीफ की तो किसी को इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग लगा है.

पहले विदेश में स्ट्रीमिंग हो चुकी है
फिल्म 17 फरवरी से भारत के बाहर प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई थी. इस खबर से भारतीय दर्शक थोड़े निराश हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फिल्म एक साथ हर जगह रिलीज होगी. लेकिन अब उनके लिए अच्छी खबर आ गई है. ‘ईशा’ 20 फरवरी से भारत में भी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है. इस तारीख का खुलासा खुद फिल्म की स्टार कास्ट ने अपने-अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर किया है.

आठ हफ्ते तक ओटीटी पर रहेगी फिल्म
बताया जा रहा है कि फिल्म का ओटीटी विंडो पूरे आठ हफ्तों का है. जो तेलुगु सिनेमा में काफी कम देखने को मिलता है. आमतौर पर फिल्में जल्दी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं लेकिन ‘ईशा’ ने थोड़ा अलग रास्ता अपनाया है. फिलहाल फिल्म के डब्ड वर्जन को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. यानी अभी ये साफ नहीं है कि इसे हिंदी या दूसरी भाषाओं में कब तक देखा जा सकेगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Thri gun (@thrigun_aactor)

दमदार स्टारकास्ट और मेकर्स की मेहनत
फिल्म में अदित अरुण, अखिल राज, सिरी हनमंथ और पृथ्वीराज भी अहम किरदारों में नजर आए हैं. इस फिल्म को श्रीनिवास मन्ने ने डायरेक्ट किया है जबकि इसे प्रोड्यूस किया है केएल दामोदर प्रसाद ने. फिल्म का म्यूजिक आरआर ध्रुवन ने दिया है. वहीं तेलुगु स्टेट्स में फिल्म को वामसी नंदीपाटी और बन्नी वास ने डिस्ट्रीब्यूट किया है.

कहानी में है सस्पेंस और रहस्य का तड़का
‘ईशा’ की कहानी चार बचपन के दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है जो अंधविश्वास को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं. लेकिन उनकी ये कोशिश उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली आध्यात्मिक शख्सियत के सामने ला खड़ा करती है जो उनकी सोच को पूरी तरह हिला कर रख देती है. जिंदगी, मौत और अनजाने रहस्यों से जुड़ी सच्चाइयां सामने आने लगती हैं और यहीं से कहानी में असली सस्पेंस शुरू होता है. अब देखना होगा कि ओटीटी पर फिल्म को लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

Published at : 18 Feb 2026 12:23 PM (IST)
Eesha Hebah Patel Adith Arun
