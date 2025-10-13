एक्सप्लोरर
Diwali OTT Releases: दिवाली पर घर बैठे मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये 5 नई फिल्में-सीरीज
OTT Releases On Diwali 2025: दिवाली के मौके पर ओटीटी पर कई फिल्में और शोज दस्तक देने वाली हैं. बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड शोज तक अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने जा रहे हैं.
दिवाली 2025 के मौके पर घर बैठे फुल एंटरटेनमेंट होने वाला है. अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक वेब सीरीज और फिल्में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. इन्हें आप फैमिली के साथ दिवाली की छुट्टियों में एंजॉय कर सकते हैं. हिंदी, तमिल, तेलुगु के साथ-साथ नए हॉलीवुड शोज भी ओटीटी पर रिलीज होने जा रहे हैं. इनकी रिलीज डेट आप यहां चेक कर सकते हैं.
भागवत: चैप्टर 1- राक्षस
- फिल्म 'भागवत: चैप्टर 1- राक्षस' दिवाली के मौके पर ओटीटी पर रिलीज होगी.
- अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार स्टारर ये फिल्म 17 अक्टूबर को ओटीटी पर आएगी.
- दर्शक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'भागवत: चैप्टर 1- राक्षस' को जी5 पर एंजॉय कर पाएंगे.
बागी 4
- टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' भी अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं.
- ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है.
- 'बागी 4' में टाइगर श्रॉफ के साथ संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी नजर आए हैं.
लोका चैप्टर 1: चंद्रा
- 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और अब ये ओटीटी पर आ रही है.
- डोमिनिक अरुण के डायरेक्शन में बनी ये सुपरहीरो फिल्म एक फैंटेसी-थ्रिलर है.
- कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' जियो हॉटस्टार पर 20 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी.
ग्रेटर कलेश
- अहसास चन्ना स्टारर सीरीज 'ग्रेटर कलेश' एक फैमिली ड्रामा है.
- ये सीरीज 17 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
द घोस्ट सीजन 5
- 'द घोस्ट सीजन 5' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.
- अब ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर 16 अक्टूबर से रिलीज होने जा रही है.
द डिप्लोमैट सीजन 3
- वेब सीरीज 'द डिप्लोमैट सीजन 3' एक पॉलीटिकल-थ्रिलर सीरीज है जिसमें केरी रुसैल लीड रोल में हैं.
- 'द डिप्लोमैट- सीजन 3' नेटफ्लिक्स पर 16 अक्टूबर से स्ट्रीम की जाएगी.
- इस सीरीज में रुफस सेवेल, डेविड ग्यासी, अली आह्न और रोरी किन्नियर जैसे स्टार्स भी दिखाई देंगे.
