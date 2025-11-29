रणवीर सिंह की मच अवेटेड स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म अपने तगड़ी स्टार कास्ट और एक्साइटिंग स्पाई स्टोरी के साथ पहले ही काफी बज क्रिएट कर चुकी है. वहीं फैंस न केवल इस फिल्म के एक्शन से भरपूर सीन्स को लेकर एक्साइटिंग हैं, बल्कि यह भी जानने को बेसब्र हैं कि वे सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहां देख सकेंगे?

'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज़?

ओटीटीप्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल फिल्म के पोस्ट-थियेट्रिकल डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए हैं. ये स्पाई थ्रिलर 30 जनवरी, 2026 से एक्सक्लूसिवली नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने की उम्मीद है, नेटफ्लिक्स रिलीज़ से वर्ल्डवाइड दर्शकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, जिससे 'धुरंधर' 2026 की शुरुआत में मेजर ओटीटी रिलीज़ में से एक बन जाएगी.

स्टार कास्ट ने बढ़ाया दर्शकों का उत्साह

‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दमदार कलाकार हैं. रणवीर इसमें एक निडर भारतीय खुफिया एजेंट, ‘द रैथ ऑफ गॉड’ की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी भारत की रॉ द्वारा किए गए सीक्रेट मिशन से इंस्पायर है.

किरदार असल ज़िंदगी के हीरो से इंस्पायर नहीं है

फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद,फैंस ने अनुमान लगाया कि रणवीर सिंह की भूमिका मेजर मोहित शर्मा पर आधारित हो सकती है, जिन्होंने इफ्तिखार भट्ट के रूप में अंडरकवर होकर 2000 के दशक की शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की थी. हालांकि निर्देशक आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर इन अफवाहों पर टिप्पणी करते हुए मेजर मोहित के भाई को जवाब दिया, "नमस्ते सर, हमारी फिल्म धुरंधर बहादुर मेजर मोहित शर्मा एसी(पी) एसएम के जीवन पर आधारित नहीं है. ये एक ऑफिशियल क्लियरिफिकेशन है. "

धर ने आगे कहा, "मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम भविष्य में मोहित सर पर कोई बायोपिक बनाते हैं, तो हम इसे पूरी सहमति और परिवार के साथ पूरी मंजूरी के साथ करेंगे, और इस तरह से करेंगे जो देश के लिए उनके बलिदान और हम सभी के लिए छोड़ी गई विरासत का सही मायने में सम्मान करे." इससे यह क्लियर होता है कि 'धुरंधर' एक फिक्शनल स्पाई थ्रिलर है, बायोपिक नहीं.