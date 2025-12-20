रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' सबसे कम वक्त में 500 करोड़ में एंट्री लेने वाली फिल्म बन गई है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म 800 करोड़ क्लब में एंट्री लेने की तरफ कदम बढ़ा रही है. इस बीच 'धुरंधर' ने ओटीटी डील में भी रिकॉर्ड बना लिया है. रणवीर सिंह की फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो तो 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे महंगी हिंदी फिल्म बन गई है.

बिजनेस टुडे ने मूवी क्रिटिक रवि चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से दावा किया है कि नेटफ्लिक्स ने 'धुरंधर' के ओटीटी राइट्स 285 करोड़ रुपए में खरीदे हैं. इसी के साथ रणवीर सिंह की फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे महंगी हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. यहीं नहीं, इस डील के साथ 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' की ओटीटी डील को भी पीछे छोड़ दिया है.

'धुरंधर' ने की 'पुष्पा 2' से ज्यादा महंगी डील

अल्लू अर्जुन स्टारर 'पुष्पा 2' साल 2024 में रिलीज हुई थी और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने 275 करोड़ रुपए में खरीदे थे. यानी 'धुरंधर' के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 'पुष्पा 2' से 10 करोड़ रुपए ज्यादा चुकाए हैं. हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. वहीं रवि चौधरी ने 'धुरंधर' की ओटीटी डील तो लेकर एक्स पर लिखा है- 'ये साफ तौर पर 'धुरंधर' की अभूतपूर्व डिमांड, प्रमोशन और ग्लोबल अपील को दिखाता है, जो सिनेमाघरों में पूरी तरह से रिलीज होने से पहले ही है. नेटफ्लिक्स का बड़ा दांव = कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है.'

#Dhurandhar OTT Rights SOLD for ₹285 Cr 🔥



As per sources , Dhurandhar has sold its OTT rights for a massive ₹285 Cr, setting a new benchmark on Netflix.



For comparison, Pushpa 2 reportedly sold its OTT rights to Netflix for around ₹275 Cr — which was considered a record at… pic.twitter.com/0DRK5aOUyJ — Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) December 17, 2025

'धुरंधर' ओटीटी पर कब रिलीज होगी?

'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और कोई भी फिल्म थिएटर रिलीज के 6 से 8 हफ्ते बाद ही ओटीटी पर आती है. ऐसे में 'धुरंधर' भी जनवरी 2026 के आखिर में ही नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे सकती है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 16 से 30 जनवरी 2026 के बीच ओटीटी पर रिलीज हो सकती है.