हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDhurandhar OTT Deal: 'धुरंधर' बनी नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे महंगी हिंदी फिल्म, 'पुष्पा 2' से भी ज्यादा में हुई ओटीटी डील

Dhurandhar OTT Deal: 'धुरंधर' बनी नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे महंगी हिंदी फिल्म, 'पुष्पा 2' से भी ज्यादा में हुई ओटीटी डील

Dhurandhar OTT Deal: 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे महंगी हिंदी फिल्म बन गई है. इस डील के साथ रणवीर सिंह की फिल्म ने 'पुष्पा 2' की ओटीटी डील को भी पीछे छोड़ दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 20 Dec 2025 04:31 PM (IST)
रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' सबसे कम वक्त में 500 करोड़ में एंट्री लेने वाली फिल्म बन गई है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म 800 करोड़ क्लब में एंट्री लेने की तरफ कदम बढ़ा रही है. इस बीच 'धुरंधर' ने ओटीटी डील में भी रिकॉर्ड बना लिया है. रणवीर सिंह की फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो तो 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे महंगी हिंदी फिल्म बन गई है.

बिजनेस टुडे ने मूवी क्रिटिक रवि चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से दावा किया है कि नेटफ्लिक्स ने 'धुरंधर' के ओटीटी राइट्स 285 करोड़ रुपए में खरीदे हैं. इसी के साथ रणवीर सिंह की फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे महंगी हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. यहीं नहीं, इस डील के साथ 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' की ओटीटी डील को भी पीछे छोड़ दिया है.

'धुरंधर' ने की 'पुष्पा 2' से ज्यादा महंगी डील
अल्लू अर्जुन स्टारर 'पुष्पा 2' साल 2024 में रिलीज हुई थी और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने 275 करोड़ रुपए में खरीदे थे. यानी 'धुरंधर' के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 'पुष्पा 2' से 10 करोड़ रुपए ज्यादा चुकाए हैं. हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. वहीं रवि चौधरी ने 'धुरंधर' की ओटीटी डील तो लेकर एक्स पर लिखा है- 'ये साफ तौर पर 'धुरंधर' की अभूतपूर्व डिमांड, प्रमोशन और ग्लोबल अपील को दिखाता है, जो सिनेमाघरों में पूरी तरह से रिलीज होने से पहले ही है. नेटफ्लिक्स का बड़ा दांव = कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है.'

'धुरंधर' ओटीटी पर कब रिलीज होगी?
'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और कोई भी फिल्म थिएटर रिलीज के 6 से 8 हफ्ते बाद ही ओटीटी पर आती है. ऐसे में 'धुरंधर' भी जनवरी 2026 के आखिर में ही नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे सकती है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 16 से 30 जनवरी 2026 के बीच ओटीटी पर रिलीज हो सकती है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 20 Dec 2025 04:23 PM (IST)
Netflix Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar Ott Deal
