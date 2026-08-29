अब ओटीटी पर रिलीज होगी ‘डीसी’, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीलोकेश कनगराज की डीसी’ OTT पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स

लोकेश कनगराज की डीसी’ OTT पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स

लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी की हालिया रिलीज फिल्म ‘डीसी’ थिएटर में गदर परफॉर्म करने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. यहां इसके डिजिटल प्रीमियर की सारी डिटेल्स जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 29 Aug 2026 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

फिल्ममेकर लोकेश कनगराज ने 'डीसी' से एक्टिंग में डेब्यू किया है. अरुण मथेश्वरन के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन ड्रामा फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई करके इस साल तमिल सिनेमा में सबको चौंका दिया. वहीं फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का भी इंतजार कर रहे हैं. जानते हैं 'डीसी' ओटीटी पर कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी?

डीसी’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक, 'डीसी' 4 सितंबर से ओटीटी पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. फ़िल्म के थिएटर में रिलीज होने के बाद इसके डिजिटल स्ट्रीमिंग के राइट्स सन एनएक्सटी ने हासिल करने की खबरें दीं. वहीं अब लेटेस्ट खबरों के मुताबिक ये फिल्म प्राइम वीडियो  पर भी एक साथ रिलीज़ हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ये फिल्म तमिल और तेलुगु में ओटीटी पर रिलीज होगी. वहीं इसका हिंदी वर्जन 2 अक्टूर को स्ट्रीम होने की उम्मीद है

इन सब खबरों के बीच  'डीसी' की डिजिटल प्रीमियर की तारीख और प्लेटफॉर्म के बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है.

ये भी पढ़ें:-रक्षाबंधन की छुट्टी का 'टॉक्सिक' को नहीं मिला फायदा, जबरदस्त घटी कमाई, जानें-टोटल कलेक्शन

डीसी’ की कैसी है बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बता दें कि ‘डीसी’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 41.90 करोड़ कमाए थे. इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसका कलेक्शन 19.59 करोड़ रुपयेर रहा. जबकि तीसरे हफ्ते में ‘डीसी’ की कमाई 6.15 करोड़ रुपये रही थी. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के चौथे फ्राइडे यानी 22वें दिन ‘डीसी’ ने 0.25 करोड़ कमाए. इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 22 दिनों की कुल नेट कमाई 67.87 करोड़ रुपये हुई है.

डीसी’ स्टार कास्ट
बता दें कि डीसी’ में लोकेश कनगराज के अलावा वामिका गब्बी ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं संजना कृष्णमूर्ति भी इस फिल्म में एक अहम किरदार में नजर आई हैं. बता दें कि इस एक्शन ड्रामा फ़िल्म को अरुण मथेश्वरन ने डायरेक्ट किया और सिन पिक्चर्स द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया है. वहीं इस फिल्म में अनिरुद्ध ने म्यूजिक दिया है.

ये भी पढ़ें:-फ्राइडे को 'टॉक्सिक' का बिगड़ा खेल, 'इरुमुडी'- 'आवारापन 2' ने मचाई धूम, जानें-कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 29 Aug 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
DC Lokesh Kanagraj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
लोकेश कनगराज की डीसी’ OTT पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स
अब ओटीटी पर रिलीज होगी ‘डीसी’, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
ओटीटी
कौन हैं मायरा शिवन? 'गांधारी' में तापसी पन्नू की बेटी बनकर बटोर रहीं सुर्खियां
कौन हैं मायरा शिवन? 'गांधारी' में तापसी पन्नू की बेटी बनकर बटोर रहीं सुर्खियां
ओटीटी
अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी 'माइकल', जानें- कब और कहां होगी रिलीज?
अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी 'माइकल', जानें- कब और कहां होगी रिलीज?
ओटीटी
‘बंदर’ से ‘बबीता रिपोर्टिंग’ तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को OTT पर आ रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज, रक्षाबंधन वीकेंड पर करें बिंज वॉच
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
तानाशाह मुनीर vs इमरान एंड सन्स!
नेपाल पर फिर फटेगी 'मौत की झील'!
क्या जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट, ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक
यूपी में H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट, ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक
विश्व
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
क्रिकेट
कोहली से ग्रेट बुमराह... अश्विन के इस फैसले से चौंके फैन
कोहली से ग्रेट बुमराह... अश्विन के इस फैसले से चौंके फैन
इंडिया
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
इंडिया
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
ट्रेंडिंग
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget